Bozkır: Referandum, Irak Anayasasına aykırı

AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, AK Parti milletvekillerinin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda görüşülen Irak ve Suriye tezkeresi üzerinde AK Parti Grubu adına söz aldı. Volkan Bozkır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca, 2 Ekim 2014'te Meclis tarafından hükümete verilen iznin bir yıl süreyle yeniden uzatılması istemiyle gönderilen tezkere üzerinde söz aldığını söyledi.

"Bugünkü tezkere; hem Irak hem Suriye'de yaşanan son derece ciddi gelişmeler sonrasında ülkemizin, gerektiği takdirde imkanlarını kullanabilmesi, diplomasinin bittiği yerde gerektiği takdirde askeri güçlerini devreye sokabilmesi amacıyla gündeme gelmiş bir konudur." diyen Bozkır, Türkiye'nin Irak'la bugün geldiği noktanın üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Bozkır, geçmiş yıllarda hem Irak hem de Irak'ın kuzeyindeki yönetimle gayet iyi ilişkiler kurmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Irak Anayasasının verdiği imkan ve kurduğu düzen içinde meşru bir şekilde orada kurulan bu bölge ile ilişkilerimizi sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllarda uzun yıllar Dışişlerinde beraber çalıştığını söylediği CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın sözlerini eleştiren Bozkır, "Yılmaz'ın, Irak'taki olayı tam olarak anlayamadığını düşünmeye başladım. Türkiye'nin kuzey Irak'taki yönetimle iyi ilişkileri, tamamıyla Irak Anayasasından kaynaklanan meşru bir otorite ile kurulan ilişkidir. Bununla yapılan ticaret, temaslar, yatırımcıların oraya gidişi de kaçak operasyon değildir. Ancak ne zamanki Kürt Bölgesel Yönetimi, bugün karşı karşıya olduğumuz tabloyu ortaya çıkaracak hamleler yapmıştır, işte o zaman Irak Anayasasından doğan meşruiyet ortadan kalktığı için, dost ilişki içinde olduğumuz, ekonomik ilişkilerimizi sürdürdüğümüz Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile şimdi başka bir ilişki içine geçmeyelim diye, dostça ve son çabalarımız olarak bu ikazları yapmak amacıyla bu toplantıları yapıyoruz." diye konuştu.

Volkan Bozkır, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin referandumu yaptığı zaman, Irak Anayasanına aykırı bir hareket içinde olacağını kaydederek, "Irak Anayasasına aykırı hareket etmiş bir yönetimle, eskiden kurduğumuz ilişkileri devam ettirmemiz söz konusu olmayacaktır." dedi.

"En olumsuz etkilenen kesim Türkmenler"

Irak'taki mevcut güvenlik, siyasi ve ekonomik durumdan en olumsuz etkilenen kesimlerden birisinin de Türkmenler olduğuna dikkati çeken Bozkır, Haziran 2014'ten bu yana 300 binden fazla Türkmenin Irak'ta yerlerinden edildiğini, 100 bine yakınının Türkiye'ye sığındığını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bozkır, Türkiye'nin, Türkmenlere güvenlik ve insani ihtiyaçlar konusundaki desteklerinin kesintisiz olarak sürdüğünü ifade etti.

Bozkır, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek Başbakan Binali Yıldırım'ın yoğun diplomasi trafiği sürdürerek, bu girişimin olabilecek sonuçlarına ilişkin Türkiye'nin tutumu hakkında kararlı mesajlar verdiğini bildirdi. Bozkır, Erdoğan'ın, BM Genel Kurulunda bir araya geldiği başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere tüm liderlerle görüşmesinde, bu referandumdan vazgeçilmesi konusunu gündeme getirdiğini söyledi. AA