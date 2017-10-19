Bozdağ'dan vize gerginliği ve Kerkük açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünkü görüşmelerin çok yapıcı bir ortamda geçtiğini Dışişleri yetkilileri açıkladı. Ben de özel bilgi aldım. Olumlu bir havada geçti, taraflar birbirini gayet iyi anladı." diyerek, şöyle konuştu:

"Birbirine vermek istediği mesajları çok net verdiler ve yapıcı ortamda geçen görüşmeler sonunda her iki taraf da edindikleri kanaati hükümetleriyle paylaşmak üzere ayrıldılar. Türkiye'den dönen ABD yetkilileri bunu Dışişleri yetkilileriyle, ilgililerle paylaşacaklar ve sonucunu beraber göreceğiz. Ben bu sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğine inanıyorum. İki ülke halklarının da aleyhine olan bir süreçtir ve doğru da haklı da bir karar değildir."

Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlar

Bozdağ, Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlarla ilgili ise "Her türlü opsiyon, o bölgedeki gelişmelere karşı bizim masamızdadır. Daha önce de açıkladık. Hangi adıma öncelik verilecek, hangisi sonraya bırakılacak, bunu şartlar tayin edecektir. Hangi olay gelişirse, bizim o olay karşısında uygulayacağımız bir planımız var, onu devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.AA