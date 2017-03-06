Bozdağ'dan 'Venedik Komisyonu Raporu'na tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı basın yayın organlarında yer alan Venedik Komisyonunun anayasa değişikliğiyle ilgili raporuna ilişkin, "Bu raporun hazırlanmasının ve Avrupa Konseyine sunulacak olmasının anlamı, Türkiye'nin referandum sürecini etkilemektir. Halkın bu referandumda 'hayır' demesini teşvik etmektir. Bir olumsuz algı oluşturulmasına katkı vermektir." dedi.

Bozdağ, Alman basınında ve bazı basın yayın organlarında yer alan Venedik Komisyonunun anayasa değişikliğine ilişkin raporunu değerlendirdi.

Raporun gizli olduğunu, henüz açıklanmadığını ifade eden Bozdağ, buna karşılık raporun basına sızmasının, sızdırılmasının etik ve kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Taslak raporun medyada geniş yer bulduğunu bildiren Bozdağ, Venedik Komisyonunun, Avrupa Konseyinin anayasa yapım süreçlerinde değer verdiği uzman bir komisyon olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, Venedik Komisyonunun Türkiye'de hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliğinin TBMM'de kabul edildikten sonra Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Venedik Komisyonu, Türkiye'ye danışmanlık, rehberlik yapıp anayasa değişikliğinin bazı yerlerinde olumlu değişiklikler yapılmasını arzu ediyorsa, değişiklik Anayasa Komisyonunda, TBMM Genel Kurulunda görüşülürken bu yönde açıklamaları olması veya Türkiye'ye gelip görüşmeler yapması lazımdı. Ama bu süreç bittikten sonra bütün bunlar yapılıyor. Komisyonun rapor hazırlamasının, Türkiye'ye danışmanlık, rehberlik yapmayla uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü Meclis süreci bitti. Bundan sonra bu metne kimsenin dokunma imkanı yok. Bu raporun hazırlanmasının ve Avrupa Konseyine sunulacak olmasının anlamı, Türkiye'nin referandum sürecini etkilemektir. Halkın referandumda 'hayır' demesini teşvik etmektir. Olumsuz algı oluşturulmasına katkı vermektir."

"CHP'nin internet sitesiyle örtüşen bir metin"

Venedik Komisyonunun referandum sürecine ilişkin raporuyla taraf olduğunu söyleyen Bozdağ, raporun adil ve objektif olmadığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Komisyon üyeleri Türkiye'ye gelip bu kadar çalışma yapmak için keşke zahmet etmeselerdi. Çünkü CHP'nin internet sitesine girdiklerinde oradan indirecekleri metinle, komisyonun hazırladığı metin neredeyse yüzde yüz örtüşen bir metin. HDP'nin, CHP'nin sitesi, bunları yan yana koyduğunuzda eşittir Venedik Komisyonu raporu çıkıyor. Objektif, adil bir rapor kesinlikle değil, kopya bir rapor. CHP'nin görüşlerini yansıtan bir raporu Türkiye'nin referans alması ve bu rapora değer vermesi beklenmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.