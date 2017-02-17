  • 17 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bozdağ'dan Gülen'in iadesine ilişkin açıklama

Bozdağ'dan Gülen'in iadesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

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Bozdağdan Gülenin iadesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP'nin, anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeme kararının sorulması üzerine Bozdağ, CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurmamasını beklemediğini söyledi.

CHP'nin, Anayasa Mahkemesine gitmekten vazgeçmesinin "samimi bir dönüş olmadığını, hesaba dayalı olduğunu" değerlendiren Bozdağ, bu konuda halkın hakemlik yapacağını belirtti.

Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğinin TBMM'deki oylanmasında gizliliğin ihlal edilmediğini değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, gitmiş olsaydı, hem gizlilik bakımından hem de şekil şartlarına ilişkin anayasanın koyduğu kural bakımından bunu reddederdi. Çünkü her şey anayasanın öngördüğü usule ve şekil şartlarına uygun olarak yapıldı. O yüzden CHP gitmekten vazgeçti. Eğer gitseydi tabii bu aleyhine kullanılacaktı. Anayasa Mahkemesi reddedince mahkeme reddetmiş olacaktı. Şimdi bunun aleyhine kullanılmasının önüne geçmiş oldu kendi açısından. Millete güvendiğini söyleyerek vatandaştan da olumlu bir not alabileceğini hesap ediyor. Bunun değerlendirmesini vatandaşımız yapacak. CHP'nin, gerekçesi ne olursa olsun Anayasa Mahkemesine müracaattan vazgeçmesini olumlu görüyorum ama samimi bir vazgeçme değil."

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik soruya, "Gülen'in iadesine ilişkin dört iade dosyası ABD'ye gönderildi, ayrıca geçici tutuklanması talep edildi." karşılığını verdi.

Darbe girişimine ilişkin ABD'ye gönderilen geçici tutuklama talebiyle ilgili dosyada, iadeye yönelik ilerleyen günlerde adım atılacağını bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Amerika'nın yeni Adalet Bakanı görevine başladı. Ben kendisine bir mektup yazdım. Önümüzdeki hafta da kendisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu konuyu da görüşmemizde ele alacağız. Sayın Bakanı Türkiye'ye de davet edeceğim. Gerekirse bizzat kendim de bir kez daha gidip yeni Bakana da bu konuyu anlatacağım. Türkiye'nin beklentilerini, hassasiyetlerini birinci elden iletme imkanı olacak."

Darbe girişimi ve FETÖ soruşturmalarına ilişkin soru üzerine de Bozdağ, yargının hızlı çalıştığını vurguladı.

Yargının kılı kırk yararak, bütün verileri en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarını yürüttüğüne işaret eden Bozdağ, Türkiye genelinde darbe girişimine ve FETÖ'ye yönelik yaklaşık bin 500 dava açıldığına dikkati çekti. 

Etiketler: adalet bakanı, bekir bozdağ, fetö, Fetullah Gülen, CHP
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