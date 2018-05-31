Bozdağ'dan CHP'nin seçim beyannamesine eleştiri

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan eğitim sisteminin 1+8+4 olarak düzenlenmesine tepki gösterdi.

"16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin evladını Kur'an kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu '28 Şubat'ı canlandıracağım' demektir. '28 Şubatçıların yaptıkları doğrudur, AK Parti geldi, bu doğruları yok etti, ben yeniden 28 Şubat'ı hortlatacağım, hayata geçireceğim' demektir."

"İnce kendisini yalanlıyor"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"İnce'nin seçim beyannamesi kendisini yalanlıyor. 'Meslek eğitimini, kesintisiz eğitimin sonrasında başlatacağız' diyor. Bunun anlamı nedir, 'İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağız' demektir."

"Seçim kararı Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değil"

Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinde karara bağlanacak iptal başvurusuyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Seçim kararını parlamento alır. Parlemento seçim kararını aldı. Seçim kararı, parlamento kararı olduğu için kesindir. Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. O nedenle Anayasa Mahkemesinden bu yönde bir karar çıkmasına ihtimal vermiyorum."

Kaynak: AA, TRT Haber