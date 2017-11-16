Bozdağ'dan Avrupa'ya: Nerede din ve vicdan özgürlüğü?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Uluslarası Din Eğitim Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bodağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Peygamberlerin geriye bıraktığı miras ilimdir. Bu mirasa sahip çıkmak, elbette ilim insanlarının ortak görevidir.

- Türkiye'de din ve vicdan hürriyeti konusunda dünyanın bütün islam ülkelerine örnek olacak gelişmeler oldu. 1924'teki kanunla bütün kurumlar kapatılırken engeller konurken belli bir dönemden sonra önü açıldı.

- 28 Şubat süreci din eğitim konusunda laiklik konusunda din ve vicdan özgürlüğünün üzerinden buldozer gibi geçti. Kat sayı getirildi. Dini öğretim kurumlarına engel konuldu. Giriş yaşları değiştirildi. 12 yaşını doldurmayan çocukların Ku-an kursuna girişi yasaklandı.

- Hürriyet öğrenmeyide yaşamayıda kapsayan uluslarası hürriyettir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı suçlanamaz. Hepsi yapıldı insanlar kınandı, insanlar suçlandı. Mahkeme kararlarıyla malesef yok sayıldı. Sadece İmam Hatip'in önünü kesmek için meslek liselerinde okuyan yavrularımıza haksızlık yapıldı.

- AK Parti hükümetlerinde hamdolsun bu yasakları tek tek kaldırdık. İmam Hatip'in, meslek liselerinin önündeki katsayı engeli kalktı. Başörtüsü yasağı tamamen kalktı. Polise polis akademisine girişin önündeki engeller,orduya girişin önündeki engeller kalktı. Kur-an kurslarının önündeki engeller kalktı. Hafızlık ölmüştü, yeniden hafızlık ihya edildi. Liselere Kur-An dersi, Peygamberimizin dersi konuldu. Bunu din ve vicdan hürriyetine sahip bir anlayışla yaptık. Şuan bir yasak kalmadı.

- Kendi içimizde fakültelerin adını ayırarak ayrılıyoruz. YÖK tarafından masaya yatırılmalı. Her ilahiyatta ayrı müfredat olmaz. O zaman her yerde ortaya karışık bir şey çıkıyor. YÖK, Diyanet, MEB dini yüksek öğretim konusunda birlikte çalışmalı.

- Yunanistan'da cenaze namazı kıldırdığı için müftüye ceza veriliyor. Nerede din ve vicdan özgürlüğü? 2013'te ABD'de ibadethanelere 165, 2015'de 300, Almanya'da 2015'de 91, Fransa'da 2015'de 336 saldırı gerçekleşti. Makamlara iletilmeyen Müslümanlara saldırılar da var. Her gün camilere saldırı yapılıyor. Malesef bu saldırıları yapanlara dönük hukuki işlemlerde yapılmıyor. 2016'da Türkiye'de bir tane mabede saldırı var mı? yok. Binlerce yıldır yok. Çifte standartlara karşı sesin yükseltilmesi elzemdir.