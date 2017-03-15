Bozdağ'dan AB'nin skandal başörtüsü yasağına sert eleştiri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin, "AB Adalet Divanı'nın aldığı bu yasakçı karar, din ve vicdan hürriyetinin, insan haklarının ve AB değerlerinin mahkeme kararıyla imhasıdır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını eleştirdi.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile tüm insan hakları sözleşmelerini, AB değerlerini ve evrensel hukuku yok sayan, çiğneyen bir karar verdiğini belirten Bozdağ, AB Adalet Divanı'nın, inancı gereği başörtülü bir Müslümanı işten çıkaran şirketi haklı bulan Belçika mahkemesi kararını hukuka uygun bulduğunu hatırlattı.

Karara göre, Avrupa'daki işverenlerin "iş yeri kuralı" olarak başörtüsü yasağı koyabileceğini ve yasağa uymayanı işten çıkarabileceğini vurgulayan Bozdağ, yazılı iş yeri kuralı olarak getirilen başörtüsü yasağının, insan haklarının, din ve vicdan hürriyetinin, çalışma hakkının tartışmasız ihlali olduğununun altını çizdi.

"Adaletin kıyametidir"

AB Adalet Divanı'nın kararıyla insan haklarını, din ve vicdan hürriyetini, çalışma hakkını yok saydığını, çiğnediğini bildiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"AB Adalet Divanı'nın aldığı bu yasakçı karar, din ve vicdan hürriyetinin, insan haklarının ve AB değerlerinin mahkeme kararıyla imhasıdır. Irkçılık, ayrımcılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı gibi aşırılık hastalıklarına kimi insanlar yakalanabilir ama bunların tedavisi olabilir. Fakat her şeye, şarta rağmen adaleti, hakkı ayakta tutmak ve yaşatmakla görevli mahkemelerin, bu hastalıklara yakalanması adaletin kıyametidir."

Bozdağ, insanları, dini inançları ile işi arasında tercihe zorlamanın insan haklarına, AB değerlerine, hukuka ve adalete uygun olmadığına dikkati çekti. İnsanları, inançları ile işleri arasında tercihe zorlamanın, ilkellik, zulüm, hukuku ve insan haklarını katletmek olduğunun altını çizen Bozdağ, aşırılık hastalığına yakalanan Belçika mahkemesi ve AB Adalet Divanı'nın, insan haklarından uzaklaşarak ilkelliğe saplandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Belçika mahkemesi ve AB Adalet Divanı, Avrupa'da yükselen aşırılık hastalığına tutulup hak ve adaletten vazgeçmiştir. Yazık hem de çok yazık." değerlendirmesinde bulundu.