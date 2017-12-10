Bozdağ: Yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin konuştu.

Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs provokasyonuyla ilgili, "Türkiye, Filistin-Kudüs konusunda bugüne kadar zikzak çizmeyen, çok net, çok açık politikaların hep müdafisi olmuştur. Bundan sonra zikzak çizmeden, net ve açık politikaların sahibi olmaya ve bunu savunmaya Türkiye devam edecektir. Bu konuda yalnız kalsa dahi Türkiye'nin kanaati, görüşü değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nda kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

