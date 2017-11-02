  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Bozdağ: Terörle mücadele, terör bitene kadar devam edecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hakkari Şemdinli'deki terör saldırısına tepki gösterdi.

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Bozdağ: Terörle mücadele, terör bitene kadar devam edecek

Hakkari Şemdinli'deki terör saldırısına bir tepki de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, Türkiye'nin terör örgütleri ve onları kullanan geçlerle kararlı ve etkin mücadelesinin terör bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,"Terör saldırılarıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini zayıflatacağın düşünenler eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır" ifadesini kullandı.

"Terör, terör örgütleri, teröristler ve bunların arkasındaki güçler; asla kazanmayacak; eninde sonunda kaybedecektir; kazanan, Türkiye olacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: teröristler, terör saldırısı, şemdinli şehit, Hakkari, bekir bozdağ, başbakan yardımcısı
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