Bozdağ: Terörle mücadele, terör bitene kadar devam edecek

Hakkari Şemdinli'deki terör saldırısına bir tepki de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, Türkiye'nin terör örgütleri ve onları kullanan geçlerle kararlı ve etkin mücadelesinin terör bitene kadar devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,"Terör saldırılarıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini zayıflatacağın düşünenler eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır" ifadesini kullandı.

"Terör, terör örgütleri, teröristler ve bunların arkasındaki güçler; asla kazanmayacak; eninde sonunda kaybedecektir; kazanan, Türkiye olacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Haber

