Bozdağ: Terörist başı Gülen, Humeyni'nin Tahran'a indiği gibi Türkiye'ye dönecekti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Darbe başarılı olmuş olsaydı, FETÖ terör örgütü kurucusu ve yöneticisi terörist başı Gülen, Humeyni'nin Tahran'a indiği gibi Pensilvanya'dan Türkiye'ye dönecekti." dedi.

Bozdağ, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Darbe girişimiyle ilgili yaşadıklarının sorulması üzerine Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu sıralarda yaşanan hareketliliği, telefonla kendisini arayan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten öğrendiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'la yaptığı konuşmanın ardından olayın bir darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, darbe teşebbüsünün başladığı sıralarda evinde yalnız olduğunu anlatan Bozdağ, ilk olarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyerek gitmeyi ve buradaki vatandaşlarla darbeye karşı direnmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Bozdağ, daha sonra yaptığı istişarelerin ardından TBMM'ye gitme kararı aldığını, çeşitli televizyon kanallarına bağlanarak açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Mecliste konuşma yaptığı sırada, TBMM'nin bombalandığını anlatan Bozdağ, Meclisin çalışmasından ve meydan okumasından darbecilerin rahatsız olduğunu, bunun üzerine TBMM'ye bombaların atıldığına inandığını bildirdi.

FETÖ'nün Mecliste bulunan herkesi öldürmek istediğini ifade eden Bozdağ, FETÖ'nün TSK içerisine yerleştirdiği teröristlerin, ihanetin büyüğünü yaptığını, milletin kalbine ve millete bombalar attığını vurguladı.

"FETÖ taşerondur"

"FETÖ yalnız mıydı?" sorusu üzerine, Bozdağ, örgütün hiçbir zaman yalnız olduğunu düşünmediğini belirtti.

Bakan Bozdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin hepsinin taşeronlar tarafından yapıldığının altını çizerek, "FETÖ son darbede kullanılan taşerondur ama Türk halkı hem FETÖ terör örgütünü hem onun tasmalı teröristlerini hem de o tasmayı onların boyunlarına takan güçlerin tamamını o gün yenmiştir." dedi.

Başka güçlerin, Türkiye'deki darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmasını beklediğini belirten Bozdağ, FETÖ'yü kullanan güçlerin de olduğuna dikkati çekti. AA