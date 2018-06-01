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Bozdağ: Şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP'lileri camide, türbede, seçim vakti dua ederken pek o kadar görmezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey." dedi.

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Bozdağ: Şimdi Ben hacıyım diye geziyor Muharrem Bey

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçim öncesi milletin dini duygularını istismar ettiğini söyledi.

Yozgat'ta konuşan Bozdağ, CHP'nin seçim beyannamesini "bunlar yıkıma talip" sözleriyle değerlendirdi.

"CHP'lileri camide türbede seçim vakti dua ederken pek o kadar göremezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem bey. 'Babam beni İmam Hatip'e götürüyordu ama yolda öğretmen karşıma çıktı, ben başka okula gittim' diyor.

'Ben Umre'ye gittim' diyor. Niye bu noktaya geldi biliyor musunuz? Seçim nedeniyle geldi. Onların beyannamelerine bakarsanız AK Parti ne getirdiyse onları yok etme beyannameleri var. Sanırsınız yıkım ekibi seçimi yapıyoruz biz. Bunlar yıkıma talipler."


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, bekir bozdağ
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