Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP'lileri camide, türbede, seçim vakti dua ederken pek o kadar görmezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey." dedi.
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Bozdağ: Şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor