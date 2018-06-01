Bozdağ: Şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP'lileri camide, türbede, seçim vakti dua ederken pek o kadar görmezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 12:04





