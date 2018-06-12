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Bozdağ: Sayın İnce Türkiye'den özür dilemelidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Muharrem İnce'yi tekzip etmiş oldu. Kılıçdaroğlu’nun erdemli davranışı sayın İnce’nin de göstermesini bekleriz" dedi.

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Bozdağ: Sayın İnce Türkiyeden özür dilemelidir

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin usulüne uygun istenmediğini söylemişti.

Ancak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu farklı konuştu. İade dosyasında eksikliklerin olmadığını açıkladı. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da İnce'nin iddialarını hatırlattı.

"Şunu gösteriyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce'yi tekzip etmiş oldu. Aynı rapor İnce'ye de verildi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği erdemli duruşu Sayın Muharrem İnce’nin de göstermesi gerekirdi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması bizim haklılılığımızı ortaya CHP Genel Başkanı tarafından da konmuş oldu. Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı ve çıkıp Türkiye’den özür dilemelidir. Ben yanlış yaptım diyerek çıkıp Adalet Bakanlığı'ndan özür dilemelidir

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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