  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Bozdağ: O eli kırmak hepimizin namus borcudur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Mabetlerimize kimin eli uzanırsa o eli kırmak hepimizin namus borcudur, şeref borcudur." dedi.

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Bozdağ: O eli kırmak hepimizin namus borcudur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın çukur siyaseti ile Şırnak'ta 27 camiyi yıktığını, 70 camiye de hasar verdiğini söyledi.

O camilerden biri olan Geylani Camisi'nin açılış töreninde konuşan Bozdağ, "Mabetlerimize kim el uzatırsa, o eli kırmak hepimizin namus borcudur" dedi.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kim yaptı bunları, Allah'ını tanımayan, tanıyorsa bile onun emirlerine uymayan, onun evine göz diken, orada terör yapanlar. Ancak şeytanı memnun ederler. Başka kimsenin rızasını kazanamazlar. Mabetlerimize kimin eli uzanırsa o eli kırmak hepimizin namus borcudur, şeref borcudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne müslümanlara ait mabetler ne hristiyanlara ait mabetler saldırı altında değildir.

TRT HABER
 

Etiketler: şırnak, geylani cami, bekir bozdağ
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