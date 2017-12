Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeye çağırıyorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına bir kez daha tepki gösterdi.

Kamuoyu ile paylaşılan evrakları incelediğini belirten Bozdağ, "Burada Cumhurbaşkanımızın ve ailesinden her hangi bir kimsenin Man adasında her hangi bir şirkete tek bir kuruş para göndermediğini bu dekontlar ispat etmektedir. Her hangi bir şirkete de para göndermediği ispat etmektedir. Dekontlara bakıyorsunuz. havale edilen para yok, dışarı aktarılan para söz konusu kesinlikle değil ve bu dekontlar net bir şekilde sayın Kılıçdaroğlu'nun müfteriliğini yalancılığını ispat eden bir belgeye dönüşmüştür. Elinde salladığın dekontlar Kılıçdaroğlu'nun müfteri olduğunu ispat eden kağıt parçalarıdır. Yalancı olduğu ispat eden kanıtlardır. Onurlu bir insan gibi Kılıçdaroğlu yapması gereken CHP Genel başkanlığından istifa etmesidir. Kılıçdaroğlunu CHP Genel Başkanlığından istifa etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini taşıma tartışmaları

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle devam etti:

"Anlaşmalar ve BM'nin kararları Kudüs'ün statüsünü korumayı BM'ye de bir vazife olarak yüklemektedir ve BM'nin de bu statüyü korumak ayrı bir taahhüdü, sorumluluğudur. Türkiye, herkese bu noktada sorumluluklarını ve taahhütlerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bölgeyi lütfen yeni felaketlere, çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının. Türkiye'nin duruşu bugüne kadar bu konuda neyse bundan sonra da o olacaktır. Oldu bittilere karşı Türkiye'nin 'evet' demesini kimse Türkiye'den beklememelidir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsü uluslararası anlaşmalarla bellidir. Tarihi bir statüsü ve kutsiyeti var. Bu bölgede oldu bittilerle netice alamazlar. pic.twitter.com/a0CDdfpPK7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Aralık 2017

Afrin'e yönelik olası operasyon

Bozdağ, "Suriye'de yaşanan her hadise, Türkiye'nin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgilidir. Türkiye, bölgede çatışmaların sona ermesi, barış ortamının tesis edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlayacak ve herkesin katkı sağlayacağı bir barış ortamı tesisine son derece önem vermektedir. Ancak bunu yaparken de elbette meşru olanlarla, halkta karşılığı olan Suriye'deki bütün çevrelerle birlikte yapılmasını önemsemektedir. Terör örgütlerinin bu süreçte muhatap kabul edilmesini Türkiye reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Taşeron konusu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ "Taşeron konusu, eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulumuza gelmedi ama muhtemelen önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Bakanlar Kuruluna gelebilir. Bütçe görüşmeleri sırasında veya sonrasında Parlamentoya sevk edilecek." dedi.

Türkiye'nin İran ile yaptığı ticaret

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye, İran ile yaptığı ticaretini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak yapmıştır. Ulusal ve uluslararası hukuka aykırı herhangi bir ticaret söz konusu değildir. Türkiye, egemen ve bağımsız bir ülkedir. Türkiye hakkında herhangi bir ülkenin yargılama yapması ve Türkiye aleyhine mahkumiyet kararı vermesi söz konusu değildir, olamaz da. Türkiye bu noktada kendisine karşı yürütülen bu hadiseleri yakından takip etmektedir. Bu hadiseler Türkiye'de araştırılmış, karara bağlanmış konular. Şimdi buradan çıkacak kararın bizim açımızdan bir kıymeti yoktur." açıklamasında bulundu.

ABD'de 'ambargo' davası

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "ambargo davası"nda, hakimden tanığa pek çok ismin FETÖ ile bağlantısına dikkat çeken Bekir Bozdağ şunları kaydetti:

"Bu davanın bütün lojistiği FETÖ'dendir. Bu davada rapor hazırladığı söylenen kişi FETÖ'cü, tanık da FETÖ'cü, yargılamayı yapan hakim FETÖ organizasyonu ile Türkiye'de ağırlanan ve ağırlanan birisi. Burada devam eden bu dava FETÖ, ABD yargısı işbirliği ile 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de yapılamayan başarılamayanın ABD yargısı eli ile yapılması tekrarlanmasından başka bir şey değildir."

Kaynak: AA/TRT Haber