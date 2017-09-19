Bozdağ: Irak'ın kuzeyinde bir oldubittiye Türkiye izin vermez

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bozok Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesindeki bütün hadiseleri kendi güvenliği ve bölge halklarının güvenliği bakımından yakından takip ettiğini, bundan sonra da yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

"Biz, Adam bırak git, bana ne diyemeyiz." diyen Bozdağ, Suriye'de olup biten her şeyin, Ankara'da olup biten kadar Türkiye'nin güvenliğiyle yakından ilgili olduğunu vurguladı.

Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma değinerek, "Irak'ta referandum tartışmaları var. Irak'ın kuzeyinde bölgesel yönetimin olduğu yerde, merkezi hükümetin olduğu yerlerde de cereyan eden hadiseler, Yozgatımızın, Ankaramızın güvenliği ne kadar bizi ilgilendiriyorsa o kadar bizi yakından ilgilendiriyor. Eğer birleri, 'siz görmeyin, duymayın, karışmayın' diyorlarsa onlar bir metre önünü göremeyen zavallılardır. Bu milletin emaneti bizim omzumuzda." ifadelerini kullandı.

"Dünya da ayağa kalktı biz de ayağa kalktık"

Bu milletin ve devletin hukukunu korumak, güvenliğini tesis etmek ve geleceğe güçlü bir Türkiye bırakmak için ne gerekiyorsa o tedbirleri bugüne kadar aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Irak'ın kuzeyinde bir oldu bittiye Türkiye izin vermez. Dünya da ayağa kalktı biz de ayağa kalktık. Araplar karşı, Türkmenler karşı. Bırakın Arapları ve Türkmenleri bölgede yaşayan Kürtler karşı. Parlamentoda oylama yaptılar, neredeyse yarısı oylamaya katılmadı, katılanların da neredeyse yarısına yakını 'hayır' oyu verdi. Onlar da istemiyor. Birleşmiş Milletler istemiyor, bi dünya istemiyor ama orada 'ben bunu yapacağım' diyen bir hastalıklı zihniyet var. Çok net söylüyorum, bölgede yapılacak, hangi hesapla hangi niyetle olursa olsun bu tür adımlar, bölgenin güvenliğini ortadan kaldırır, huzuru, barışı, istikrarı, bombalar. Sadece bölgenin değil, bölgedeki ülkelerin de pek çok şekilde bundan zarar görmesine yol açar. Hiç kimse de bu zararın doğmasına izin vermez. İstikrar, iyi komşuluk ilişkileri, ekonomide istikrar, başka şeylerle ilgili konularda elbette Türkiye Irak Bölgesel Yönetimine bugüne kadar destek oldu, bundan sonra da iyi niyetli şeyler olursa aynı şekilde destek olmaya devam eder ama eğer Türkiye'nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini tehdit edecek bütün bu uyarılara ve ikazlara rağmen referandum adımını atarsa bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, cuma günü Milli Güvenlik Kurulu arkasından Bakanlar Kurulu toplanacak ve bu konuda Türkiye'nin atacağı en son adımları kararlaştırıp bütün dünyaya ilan edeceğiz."

Bozdağ, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve geleceğini tehdit edecek adımların atılmasına göz yumamayacaklarını belirterek, "Bu konuda ülke olarak almamız gereken tedbirler neyse bunları elbette kararlı şekilde alacağız ve kararlı şekilde uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.