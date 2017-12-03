Bozdağ: İçimizdeki hainler bilsinler ki Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden ABD'deki 'Ambargo' davasının asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olmadığını belirtti.

Bozdağ, " Bilmeliyiz ki, ekonomisi güçlü ve her tür saldırıya karşı dirençli; halkı müreffeh, halkı huzur ve barış içinde;bağımsız iç ve dış politika üreten, uluslararası alanda aktif, savunma sanayii gelişmiş, yerli ve milli liderler tarafından yönetilen bir Türkiye istenmiyor." dedi.

'Terör ve kargaşaya boğulmuş, dışa bağımlı bir ülke arzulanıyor" değerlendirmesinde bulunan Bozdağ mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ekonomisi çökmüş, halkının huzur ve barışı bozulmuş, terör ve kargaşaya boğulmuş, savunma sanayiinde dışa bağımlı, bağımsız iç ve dış politika üretemeyen, uluslararası alanda olmayan, acizliği/çaresizliği içselleştirmiş bir halkı ve kukla yöneticilerin yönettiği bir Türkiye isteniyor. Yani mesele Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan, AK Parti ve hükümet değildir; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve hükümet düşmanlığı, Türk milleti ve Türkiye düşmanlıkları ile Türk milleti ve Türkiye’ye saldırılarını gizlemek için kullandıkları bir kamuflajdır. Asıl mesele, Türk ekonomisini çökertmektir; Türk milletine boyun eğdirmektir; Türkiye’ye diz çöktürmektir; yerli ve milli bir lider ve kadroları tarafından Türkiye’nin yönetilmesini engellemektir; Türkiye’yi yerli ve milli olmayan kuklaların yönetmesini sağlamaktır."

'İçimizdeki hainler bilsinler ki Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler'

Türkiye'ye karşı düzenlenen kumpasları hatırlatan Bozdağ, 'Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler' dedi.

Bozdağ, mesajlarında şunları kaydetti;

"Gezi hadiseleri,17 ve 25 Aralık FETÖ yargı darbesi,MİT tırları kumpası, hendek terörü, taşeron FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe teşebbüsü ve FEÖ’nün tanığı, bilirkişisi ve delili olduğu Zarrab davası, en son Kılıçdaroğlu’nun iftiraları bu saldırılardan sadece bazılarıdır. İçimizdeki beyinsizler ve hainler ile Türk milleti ve Türkiye düşmanları bilmeli ki, Türk milletini hileleriyle tuzaklarına düşüremeyecekler; Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve arkadaşlarını yenemeyeceklerdir. Allah’ın yardımı, milletimizin duaları ve destekleri sayesinde,Türk milleti ve Türkiye düşmanları bu hedeflerine asla ulaşamayacaklardır; Türk milletine boyun eğdiremeyeceklerdir; Türkiye’ye diz çöktüremeyeceklerdir; eninde sonunda yine kaybedeceklerdir; yine yenileceklerdir. Bu kirli hesapları yapanlar/hileli tuzakları kurup pusuya yatanlar bilmeli ki; asil Türk milleti, büyük Türkiye devleti ve Türkiye’nin büyük lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; bundan önce nice kirli hesabı ve hileli tuzağı bozduğu gibi, bundan sonra da bozacaktır"