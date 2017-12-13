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Bozdağ: Burada bitmemiş komployu ABD'de tamamlamaları mümkün değildir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ambargo davasının tescilli FETÖ'cü davası olduğunu vurguladı.

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Bozdağ: Burada bitmemiş komployu ABDde tamamlamaları mümkün değildir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda, 2018 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında konuştu. 

ABD'de devam eden ambargo davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

"17 Aralık soruşturmasını yürüten FETÖ’cü terörist orada belgeleri ben getirdim kağıt parçalarını diyor. Tanıklık yapıyor. Şimdi orada bir bankacı FETÖ’cü firari oradaki rapor denen kağıt parçasında imzası var. O da tanık orada. Şimdi FETÖ'nün finans desteği verdiği bir STK'da bilir kişi atandı o da resmi bilir kişi orada. Ve yargılamayı yapan yargıç 2014 yılının mayısında Türkiye'ye getirdi FETÖ’cüler tarafından 17-25 aralık sürecine destek vermek için burada açıklama yaptı. Hakim de o. FETÖ’cülerin lojistiğini tanıklığını yaptığı desteklediklerinin bilirkişi hakim olduklarının verdiği bir karar Türkiye’yi mahkum edemez. Burada bitmemiş komployu Amerika'da tamamlamaları mümkün değildir"

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rıza sarraf, fetö, Bozdağ, abd
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