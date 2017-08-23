  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Bozdağ: Bu tamamen CHP'nin uydurduğu bir tartışmadır

Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin,bunun tamamen CHP tarafından uydurulduğunu,hükümeti haksız bir konuma itmeyi hedefleyen bir iddia olduğunu söyledi.

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Bozdağ: Bu tamamen CHPnin uydurduğu bir tartışmadır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ TRT Haber'de, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu oldu.

Koç'un sorularını yanıtlayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, halkın adamı olunmuyor"

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder."

"Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili, şunları söyledi:

"Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." 

Etiketler: trt haber, Kılıçdaroğlu, erken seçim, CHP, bekir bozdağ
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