Bozdağ: Bu rapor yalan ve iftiralarla dolu

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören skandal kararına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da sert tepki geldi.

"Bizim için saygınlığı olmayan bir karar" ifadesini kullanan Bozdağ, "Bu rapor yalan, iftira ve çarpıtmalarla doludur" dedi.

Bozdağ şunları kaydetti;

"Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bu karar Avrupa Parlamentosu'nun üyelerini aldatan raportörlerin hazırladığı, yalan, dolan ve iftiralarla dolu raporlar nedeniyle alınmıştır. Bu rapor yalanlarla dolu iftiralarla dolu çarpıtmalarla dolu abartmalarla dolu aralarına da bir kaç doğru serpiştirilmiş bir rapordur. Bunlar tamamıyla bu terör örgütlerinin görüşlerinin raportörün imzasıyla sunulmasından ibaret. bu rapor bizim için saygınlığı olmayan değeri olmayan bir rapordur. Türkiye bu raporu ve içindeki iftiraları dikkate almayacak o raporu hazırlayan müttefike geri gönderecektir."