Bozdağ: Rıza Sarraf davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bozdağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Bu NATO tarihinin en büyük skandallarından biridir. Bu Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza sadece bir saldırı değil, Türkiye Cumhuriyetine yönelik bir saldırıdır.

- NATO Genel Sekreterinin özür dilemeleri olumlu. Bu olaya adı karışanların görevden alınması olumlu. Bu olay şahısların bir tasarrufu gibi görünsede sadece o şahıslarla ifade edilebilir bir durum gibi gözükmemektedir. İki kişiyle alakalı işlem yapılması görevlerine son verilmesi bu olayın aydınlatıldığı anlamına gelmez.

- Komutanlar, üst amirler kimse işlem yapılması, onların sorumluluklarının olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu işin üstü örtülmemelidir. Bu olay bazılarının Türkiye'ye zarar vermesi için NATO gibi uluslararası platformları kullanıldığı görülmüştür. Bu açık bir had bilmezliktir.

- Hiç kimsenin Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza saldırıyı ve alçaklığı kabul etmesi mümkün değildir. Biz onurlu duruşumuzu muhafaza edeceğiz.

- Partilerimizin hepsinin hep beraber ortak tavır koymaları ve Türkiye'nin leyhine açıklamalarda bulunmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

- Yeni KHK ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde çıkacaktır. İki ayrı KHK'yı yayınlayacağız.

- Rıza Sarraf davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. FETÖ'nün asker, polis ve yargı içerisindeki eliyle giriştiği ancak başaramadığı ABD yargısı eliyle tekrarlanmasından başka birşey değildir. Hiç birisi hukuki değildir. Kanuna aykırı olan hiçbir şey delil olarak kullanılamaz. Olmayan belgeler üzerinden ellerinde varmış gibi yargılama yapıyorlar.

- Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin tamamı uluslarası hukuka uygundur. İlişkilerde hukuka aykırı bir işlem yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'nin İran'la, Rusya'yla ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini zarar vermeyi hedeflediği çok açıktır. Davanın sanıkları üzerinde yargılamayı yapanlar baskı uygulamaktadır. Türkiye'nin aleyhinde karar çıkmasına zorluyorlar. Bu kumpasta hukuka uygun bir delil yoktur, olmasıda mümkün değildir. Aslı yok.

- FBI ajanı neye göre teyit etti? Ajanın yaptığı teyidin bir kıymeti varmı? Yok. Bu dosyada olan verilerle ilgili doğruluğuna nasıl hükmetti? Bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Bu Türkiye'ye dönük bir kumpastır. 15 Temmuz'da başarıladı, şimdi ekonomik yaptırımlar suretiyle yeni kumpaslarla karşı karşıyayız.

- Türkiye kendi ulusal güvenliğiyle ilgili tedbirleri kendisi alacaktır. Bugünkü ve yarınki menfaatleri başka devletlere rehin edemez, ipoteği altına koyamaz. Türkiye birçok terör örgütüyle mücadele ettiği gibi kendisini korumak için de bunlara karşıda Türkiye'nin savunma silahlarına sahip olması gerek. Paramızla alma hususunda süreçleri yavaşlatıyorlar. Üstü kapalı bir frenin olduğunu görüyoruz. Siz hava sahasını korumak için NATO'dan talepde bulunuyorsunuz vermiyorlar. Türkiye kendi göbeğini kendisi kesiyor. Bu doğal hakkımız. Kendi güvenliğimizi korumak için her türlü adımı atacağız, başkalarından onay almamıza gerek yok.