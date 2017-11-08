Bozdağ: Bizim işimiz Türkiye için çalışmak ve üretmek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demir İpek Yolu" olarak nitelendirilen "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Bakü'de hizmete açıldığını belirtti.

Bozdağ, aynı zamanda yerli otomobili yapacak girişimcilerin belirlenerek konsorsiyumu oluşturan "babayiğitler"in tanıtıldığını ve imzaların atıldığını, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nin tanıtımı ve ilanının yapıldığını ve Beyoğlu'nun ayrılmaz parçası olacak yeni AKM'nin 2019 yılında faaliyete geçeceğini de söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bunlar Hükümetimizin son bir aylık gündeminden sadece bazıları. Bizim işimiz Türkiye için çalışmak ve üretmek. CHP'nin gündemi ne? Bir bakın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA