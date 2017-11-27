Bozdağ: Afrin'e operasyon seçeneği masada

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın "terör örgütü YPG'ye silah desteği vermeme" sözünün takipçisi olacaklarını söyledi. Bozdağ, verilen silahların da toplatılması gerektiğini vurguladı.

Bozdağ'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

- Afrin'e bir operasyon seçeneği her zaman masada. Türkiye gerektiğinde bu seçeneği kullanmakta tereddüt etmeyecektir.

Rıza Sarraf davası

- ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi?" Dosyada geçerli bir delil yok, bu Türkiye'ye yönelik açık bir kumpastır.

- Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin tümü Türkiye ve uluslararası hukuka uygundur. Ambargoyu Türkiye'nin delmesi mümkün değildir.

- Sarraf iftiracılığa zorlanıyor.

- ABD'de hukuk kuralları uygulanmıyor. Bu dava siyasidir.

- Dava sonucunda çıkacak kararla Türkiye'nin ekonomisi ve AK Parti ile hakın arasını açmayı hedefliyorlar. Burada bir kumpas vardır. FETÖ'nün Türkiye'de yapamadığının ABD yargısıyla yapmaktır. Hukuki dayanaktan yoksun bu davanın düşürülmesi gerekmektedir.

- MİT tırları hadisesi Türk milletine zarar veriyor. Ak Parti'ye zarar vermiyor.

- CHP Adil Öksüz casusdur dedi. Doğruysa açıkla.

- Elinizde altın bir fırsat var. Cumhurbaşkanı açıklada, 'ispatla, hemen ayrılacağım'. Elindeki belgeleri koy. Kimseyi yormadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtul. Ama bunlar bunu yapamazlar. Kılıçdaroğlu, bunun iftira olduğunu biliyor. Ama milletimiz bu iftiraya sandıkta cevap verecektir.

"Adil Öksüz'ün Almanya'da" ihbarı

- Adil Öksüz'ün dünyanın neresinde olduğuna dair birçok ihbar geliyor. Almanya'da olduğuna dair de ihbarlar geliyor ve bunlar araştırılıyor. Bu ihbarlar üzerine hukuki kurallar işletiliyor.

Seçim ittifakı

- Seçim barajı, yasama istikrarı için önemlidir.

- Ak Parti, milletin onurunu herşeyden üstün tutan, yerli ve milli duran herkesle ittifak kurabilir. Buna MHP de dahil.

- Cam filmiyle ilgili cezaların affı mümkün değil.

OHAL Komisyonu

- OHAL Komisyonu için ciddi bir çalışma düzeni oluşturuldu. Şikayetlerle ilgili tek tek bilgiler geliyor. Hepsi incelenecek ve ona göre karar verilecek. Kasım ayı sonu Aralık ayı başı ilk kararlar açıklanacaktır.

- Diyanet İşleri Başkanlığımızın aldığı kararla Peygamberimizin doğduğu gün hicri takvime göre kutlanmaya devam edilecektir.

Taşeron konusu

- Taşeron konusunu inşaallah bu aralıkta, onların haklarını korur şekilde sonuçlandıracağız. Bütçeden sonra Meclisin gündemine gelecektir.

- AK Parti kendi teşkilatlarında değişimler yapıyor. Milletimizin isteğine göre teşkilatlarımızda değimi yapılıyor. Seçimlerin zamanında yapılması konusuna inanıyoruz. Mahalli seçimler 2019'un martında, genel seçimler 3 Kasımında yapılacaktır.

TRT HABER