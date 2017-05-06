Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile Gülen'in iadesini görüşecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'taki ziyareti öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşecek.

Bozdağ, yarın ABD'ye hareket ederek, pazartesi günü Washington'da ABD'nin yeni Adalet Bakanı Sessions ile bir araya gelecek.

Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek Bakan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin soruşturmalar kapsamında detayları da aktaracak.

Yeni deliller sunulacak

Darbe teşebbüsünün, terörist başı Gülen'in emir ve komutasında gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaşı ile paylaşacak Bozdağ, darbe teşebbüsü konusunda 10 Eylül 2016'da ABD'ye gönderilen Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması talebini de gündeme taşıyacak.

Bozdağ, darbe teşebbüsünün ardından başlatılan çok sayıda soruşturma ile açılan davalarda elde edilen delillerin ve ifadelerin Gülen'in iadesi için yeterli olduğuna dikkat çekerken, darbenin ardında Gülen'in olduğuna ilişkin yeni delilleri de ABD Adalet Bakanı Sessions ile paylaşacak.

Görüşmede, Bozdağ'ın Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, terörist başı Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı öğrenilirken, Türkiye tarafından gönderilen geçici tutuklama ve iade dosyaların gereğinin yapılması için mahkemelere gönderilmesini de gündeme getirecek.

Görüşmelerin ardından Bozdağ'ın, 9 Mayıs Salı günü Türkiye'ye dönecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da dün ABD'ye gitmişti.

ABD ile iade trafiği

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılırken, Adalet Bakanlığı, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında dört ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016'da FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklanması talebi de ABD Adalet Bakanlığına iletilmişti.

ABD Adalet Bakanlığından 22-23 Ağustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri, iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut delilleri heyete anlatmıştı.

Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016'da ABD'ye gitmiş, Bozdağ, ABD'li eski mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington'da bir araya gelmişti.

Bozdağ görüşmelerde, Gülen'in darbe teşebbüsünün emrini verdiğini belirtmiş, iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getirmişti.

Adalet Bakanlığı, bu yılın ocak ayında FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye yaptığı ziyaretlerin detaylarını ABD ile paylaşmıştı. Sunulan yeni deliller arasında Öksüz'ün, tutuklu Kemal Batmaz'la ABD'ye hangi tarihlerde gittiğine, hangi tarihlerde Türkiye'ye dönüş yaptığına, uçak koltuk numaralarına ilişkin bilgiler de yer almıştı.

ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ise yeni Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Sessions'a bu yılın şubat ayında gönderdiği mektupta terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin bilgiler veren Bakan Bozdağ, 22 Mart 2017'de telefonda görüştüğü Sessions'a Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin zorunlu olduğunu aktarmıştı.