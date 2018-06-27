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Bozdağ: 24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçim sonuçlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozduğunu belirtti.

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Bozdağ: 24 Haziran seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlunun kimyasını bozdu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bozdağ, "24 Haziran seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyasını bozdu. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığında CHP, 2 halk oylaması ile 2 cumhurbaşkanı, 4 milletvekili ve 1 yerel seçim olmak üzere girdiği 9 seçimde yenilmiş. Seçime girmiş, yenilmiş, seçime girmiş yenilmiş, yenilmiş..." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Cuhmurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den yüzde 22,6 fazla oy aldığını ve yüzde 52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Milletvekili seçiminde AK Parti yüzde 42,6 ile CHP'den yüzde 50 fazla oy aldı ve 295 milletvekili çıkardı. Hala kaybeden Erdoğan/AK Parti; kazanan Kılıçdaroğlu/CHP öyle mi?



"CHP 9. kez seçimi kaybetme rekoru kırdı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı dokuzuncu kez seçimi kaybetme rekorunu kırdı. Kılıçdaroğlu, kendine ait seçim kaybetme rekorlarına son seçimde bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye daha fazla oy ve vekil kazandırmayı ve CHP'yi birinci parti yapmayı hedefleyen bir lider değildir. Kılıçdaroğlu, AK Parti vekil sayısını azaltmayı, partisinin oyunu düşürse de başka partilere barajı geçirmeyi hedefleyen, bunu da başarı sayan bir liderdir.



Partisi dışındaki partilerin başarısı için çalışan, başka partilerin başarısını kendi başarısı sayan ve hatta bir de bunlarla övünen biri, herhangi bir partiye genel başkan olur mu? Elbette olmaz. Ama konu CHP olunca, bu oluyor/olabiliyor. Sahi, bu nasıl particilik?"

"Anlamadığım/cevabını bulamadığım soru şu" ifadesini kullanan Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan dokuz seçimi kazandığı, Kemal Kılıçdaroğlu ise dokuz seçimi kaybettiği halde nasıl oluyor da hep kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oluyor da kazanan hep Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP oluyor? Sahi siz anladınız mı?" diye sordu.



Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda, 24 Haziran
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