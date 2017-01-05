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'Boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir'

Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı sonrası, 'Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır.' açıklamasında bulundu.

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Boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemiz birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum." görüşünü paylaşan Başbakan Yıldırım, "Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki dün düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Etiketler: izmir saldırı, izmir patlama, Başbakan Yıldırım
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