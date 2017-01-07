Boşnak lider İzzetbegoviç'e Türkiye'den özel tebrik kartı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bombalara hedef olan TBMM'nin yıkılan duvarlarının mermer parçalarından hazırlanan tematik yeni yıl tebrik kartı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'e takdim edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, İzzetbegoviç'i ziyaret ederek, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın imzasını taşıyan yeni yıl tebrik kartını İzzetbegoviç'e sundu.

İzzetbegoviç, burada yaptığı açıklamada, yıkılan Berlin Duvarı'nın taşlarından hazırlanan benzer bir plaketin daha önce babası merhum Aliya İzzetbegoviç'e takdim edildiğini belirterek, bugün kendisine gönderilen bu özel tebrik kartının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ve Tük halkının 15 Temmuz'da verdiği demokrasi mücadelesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan İzzetbegoviç, hazırlanan yeni yıl tebrik kartının kendisine sunulması dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.

Büyükelçi Koç da 15 Temmuz gecesi yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizerek, TBMM'nin bombalanmasının ve bombalanmadan sonraki durumun hafızalarda sürekli diri tutulması için söz konusu tematik kartın hazırlandığını söyledi.

BYEGM tarafından yaklaşık 4 bin adet İngilizce olarak basılan tematik yeni yıl tebrik kartları, birçok ülkenin devlet başkanlarına, yöneticilerine, önde gelen televizyon ve dergilerin genel yayın yönetmenlerine gönderildi.

BYEGM, daha önce de 15 Temmuz'daki darbe girişimini tüm dünyaya en doğru şekilde anlatmak için "Milli Birliğe Tanıklık Programı" kapsamında 200'e yakın gazeteciyi Türkiye'de ağırlamıştı. AA