"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı TBMM'de kabul edildi

Ekonomi paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı. Milyonları ilgilendiren paket, kamu borçlarına yeniden yapılandırma, emeklilere yılda 2 defa ikramiye, ruhsatsız yapılara imar barışı, yaşlılık aylığına zam, varlık barışı, öğrenci affı gibi düzenlemeleri kapsıyor.

İmar barışı

31 aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışıyla yapı kayıt belgesi alabilecek.

İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar imar barışından yararlanamayacak.

Kapsam dışında tutulan yerler arasına, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi alanı da eklendi.

Emekliye ikramiye

Emekliler, yılda 2 kez olmak üzere 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Yaşılık aylığı da 266 liradan 500 liraya çıkarıldı.

Kamu borçları yeniden yapılandırılacak

Vergi prim borçları, trafik cezaları, otoyol köprü geçiş cezaları gibi kamuya olan borçlar yeniden yapılandırılacak.

Para, altın ve döviz gibi menkul kıymetlerini yurtdışından getirenlere kolaylık sağlandı.

Varlık barışından yararlanacaklar yüzde 2 vergi ödeyecek.

Ancak, 31 Temmuz 2018’e kadar bu varlıklarını getirenler vergiden muaf tutulacak.

Üniversite affı

Düzenlemeyle üniversiteden ilişiği kesilenlere de af geldi. Çeşitli sebeplerle öğrenimine devam edemeyen öğrencilere bir fırsat daha verilecek.

Kaynak: TRT Haber