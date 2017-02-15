  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bombalı saldırıda kullanılacak araç ele geçirildi

Bombalı saldırıda kullanılacak araç ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, bombalı saldırıda kullanılacağı ihbarı üzerine ele geçirilen aracın jandarma ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

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Bombalı saldırıda kullanılacak araç ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, bombalı saldırıda kullanılacağı ihbarı üzerine ele geçirilen aracın jandarma ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kentte terör faaliyetlerinin tespiti, teröristlerin yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcıların ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, PKK'lı teröristlerce yağmalanmış bir aracın 14 Şubat'ta bombalı saldırıda kullanılacağı yönündeki ihbar üzerine Lice ilçesi Tepe köyü Kuruca mezrası kırsalına operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Ele geçirilen aracın patlayıcı madde imha uzmanlarınca kontrol edilmesinin ardından detaylı inceleme yapılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına çekildiği belirtilen açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde yapılan inceleme ve operasyonla ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler: Diyarbakır, lice, terör operasyonu, diyarbakır saldırı, bombalı saldırı
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