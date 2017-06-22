Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bölücü terör örgütü katil bir örgüttür, taşerondur, maşadır ve aynı zamanda özellikle tüm bölgenin değerleriyle, inancıyla, gelenek ve görenekleri ile kavgalıdır." dedi.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak'a giden Bakan Kılıç, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Vali Su'nun yeni görev yerinin Mersin olduğunu anımsatan Kılıç, Su'ya Şırnak'ta yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Kılıç, "Şırnak'ta yakın zamanda bölücü terör örgütü mensuplarına karşı büyük bir mücadele veren, hem Şırnak halkımız hem de tüm emniyet güçlerimizin de burada ortaya koydukları mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin dışından getirilip burada belediye başkanı yaptırılan, Türkiye'nin hiçbir tarafını bilmeyen, ondan sonra gidip çukur kazdırıp belediyenin bütün imkanlarını da çukur kazmak için de kullanan hainlerin en büyük dersini Şırnak halkı vermiştir." ifadesini kullanan Kılıç, bu anlamda ülkede bölücülüğün, ayrımcılık ve insanca yaşamanın önüne engel koymaya çalışan herkesin karşısında bu millettin duruşunun çok sağlam olduğunu vurguladı.

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bu noktada Mecliste de yaptığımız çalışmalar var. Dinlediğimiz çok şeyler var. Yalanın her türlüsü, iftiranın bin bir türlüsü, gerçek dışı beyanın her türlüsü, ama iş terörist, terör örgütlerine herhangi bir şey söylemeye gelince herhangi bir iradesi olamayanlar, korkudan sinenler kendi başına düşüncesi olmayan herkes kenara kaçıyor, yalana başvuruyor ve en önemlisi insanımızın en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden almak için katliam yapıyor. Bölücü terör örgütü katil bir örgüttür, taşerondur, maşadır ve aynı zamanda özellikle tüm bölgenin değerleriyle, inancıyla, gelenek ve görenekleri ile kavgalıdır. Ne inancımız ile barışıktır ne kardeşliğimizi bilmektedir. Onların kuklası olan, onlara karşı sesini çıkartamayan, onların varlık sebebinden dolayı var olmak için ortada gezinen kendine sözde milletvekili diyen, bir siyasi parti olduğunu söyleyen o maşalar gelmişler, Meclis Genel Kurulunda yalanlar söylemişlerdir."

Bakan Kılıç, üzerine ateş açılan ambulanslarının olduğunu anlatarak, belediye hizmet araçlarının kullanılıp insanların hayat hakkına nasıl son verildiğini birinci elden gördüklerini belirtti.

"Buna mukabil bizi yani siyasi iktidarı temsil etmekte olduğumuz makamlarımızla devlet görevlilerimizi itham eden, yalancı beyanlarda bulunanlara verecek tek bir cevabımız var. Biz mahalle ve okulların bahçelerine 33 saha yaptık ve bunu son 1,5 sene içerisinde yaptık." diyen Kılıç, şuanda Şırnak'ta yüzme havuzu ve gençlik merkezinin bulunduğunu, ilçelerde yatırımların sürdüğünü aktardı.

Akif Çağatay Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Halı sahalar, spor salonları kim yapıyor bunları? Bunları, o hainlerin itham ettikleri ve bu milletin öz be öz devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devleti yapıyor ve bunu şuanda yöneten siyasi iktidar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açıktır, Sayın Başbakanımızın direktifleri nettir, biz milleti ile devleti ile barışık bir yapıdayız. Bizim hiç kimse ile kavgamız olamaz. Hepimizi yaratan Allah aynı Allah'tır. Dolayısıyla bizim kimsenin inancıyla, kimsenin yaşantısıyla kavgamız olmaz. Biz severiz yaratılanı, yaradandan ötürü anlayışıyla yol yürürüz. Yürümeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz devam edecek."