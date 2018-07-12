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Bölgesel Kriz Yönetimi TBMM kapanmadan yasalaşacak

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, OHAL yerine bölgesel kriz yönetiminin geleceğini söyleyerek, tasarının Meclis kapanmadan yasalaşacağını söyledi.

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Bölgesel Kriz Yönetimi TBMM kapanmadan yasalaşacak

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