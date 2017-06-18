'Bölgenin teröre teslim olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Mardin'in ve bölgenin teröre teslim olmaması ve kalkınması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik." dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Işık'ı Mardin Havalimanı'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer İzcan ve diğer yetkiler karşıladı.

Işık, daha sonra 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, Tugay Komutanı Albay Er'den brifing aldı ve kışlada ismini taşıyan ağaç dikti.

"Gerekli tedbirleri alacağız"

Rütbeli askerlerle sohbet eden Işık, bir taraftan güvenliği sağaldıklarını diğer taraftan da terör örgütüne karşı mücadele yürüttüklerini söyledi.

Işık, şunları kaydetti:

"Sizler kurmay kadromuz olarak emrinizde vatan evlatları ile bu mücadeleyi yürütüyorsunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yüklü bir gayret gösteriyoruz. Bugün komutanımızdan brifing aldık, ihtiyaçlarını öğrendik. İnşallah onları da en kısa sürede karşılanması için gerekli talimatları vereceğiz. Sizin bu mücadeleyi yürütürken en iyi şartlarda yaşamınız için gerekli tedbirleri alacağız."

"Türk askeri kahramandır"

Askerlerden tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Işık, "Türk askeri kahramandır. Bundan hiç tereddüdümüz yok. Ancak tedbir her şeyden önce gelir. Tedbiri elden bırakmadan bu vatan için yapılması gereken her şeyi yapmaya devam edin. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Işık ve berberindekiler daha sonra Yeşilli Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hayrettin Demir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Işık, binlerce yıllık tarihi ve medeniyeti ile Mardin'in muhteşem bir şehir olduğunu vurguladı.

Mardin'in Türkiye'nin sembol şehirleri arasında yer aldığını dile getiren Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Maalesef bölgemiz terörden dolayı uzun yıllar hak ettiği kalkınma hamlesini yapamadı. Biz Mardin'in ve bölgenin teröre teslim olmaması ve kalkınması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Ancak kalkınmada birinci öncelik huzur ve güvendir. Huzur ve güvenin tam olarak sağlanması tam bir kalkınma için şart. Bu açıdan da önümüzdeki sürecin hem Mardin hem de bölgemiz açısından çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. "