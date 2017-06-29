'Bölgemizi yakıt ikmal merkezi haline getireceğiz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerinin 2 günden 7 güne çıkarılmasına ilişkin hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu, en kısa sürede uygulamaya geçirilerek bölgenin yakıt ikmal merkezi haline getirilmesinin önü açılacağını söyledi.

Bakan Arslan, Bilkent Otel'de düzenlenen Yeşil Liman sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Denizcilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, pazar günü Ardahan ve Kars'ın ortak gölü olan Çıldır Gölü'nde her iki şehre kazandırılan birer iskele ile gezi teknesinin yerel otoritelere teslim edileceğini bildirdi.

Türkiye'nin deniz ticaret filo kapasitesinin son 10 yılda, dünya denizciliğine göre yüzde 75 daha fazla büyüdüğüne dikkati çeken Arslan, 2008'de yaşanan global krize rağmen Bakanlık olarak birçok proje ile altyapı yatırımının hayata geçirildiğini, yasal düzenlemelerin yapıldığını anlattı.

Arslan, denizcilik sektörünün önünü açan, rekabet gücünü artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, yakın zamanda Türk sahipli yabancı bayraklı tekne ve gemilerin Türk bayrağına geçmelerine ilişkin birçok engelin kaldırıldığını ve şu anda 3 bin 700 teknenin Türk bayrağına geçtiğini, hedeflerinin 6 bin olduğunu bildirdi.

Özel Tüketim Vergisi indirilmiş yakıt uygulamasıyla sektöre verilen desteğin 5 milyar 876 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, bu sayede ülkeye çok büyük bir katma değer oluşturulduğunu vurguladı.

Arslan, 2014'te kurulan yerli ve milli Türk P&I'nın 1 milyar dolara kadar teminat verebildiğini ve yaklaşık bin 800’ün üzerinde gemiye sigorta sağladığını söyledi.

Gemi inşa sektöründe ihracat, bakım onarım, yurt içi üretim, yan sanayi ve geri dönüşüm sanayi dahil yıllık 2,5 milyar dolarlık ciroya ulaşıldığına işaret eden Arslan, son 15 yılda sektöre 2,8 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

Tersane sayının 35'ten 79'a ulaştığını dile getiren Arslan, "585 tekne imal yeri, 700 bin ton/yıl çelik işleme kapasitesi, 4,5 milyon DWT inşa kapasitesi, 2 milyon DWT havuzlama kapasitesi, 21 milyon DWT da yıllık bakım-onarım kapasitesi gerçekleşmiş durumda. Sektörde direkt istihdam 30 bin, yan sanayiyle 90 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu direkt veya dolaylı olarak 500 bin kişiye geçim sağladığımız sektör anlamına geliyor." diye konuştu.

Arslan, tersane, tekne imal, çekek yerlerinin kira irtifak hakkı sürelerinin 49 yıllığına çıkarıldığını anımsattı.

"Herkes 'ben uzmanım' diyorsa, öneri de getirsin"

Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerinin 2 günden 7 güne çıkarılmasına ilişkin tüzük değişikliğiyle ilgili hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduklarını belirten Arslan, en kısa sürede uygulamaya geçirilerek, bölgenin yakıt ikmal merkezi haline getirilmesinin önünün açılacağını söyledi.

Söz konusu uygulamayla gemilerin başka ihtiyaçlarının karşılanması, kısa süreli bakım-onarımlarının Türkiye'de yapılmasının sağlanarak, ilave katma değer oluşturulacağını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Eğer bu süreyi kısa tutarsak, çok zorunlu ihtiyaçlar dışında ülkemizde giderilmiyor, başka yerlere gidiliyor. Dolayısıyla biz göz göre göre kaynak ve gelir oluşturacak bir işi kaçırmış olacağız. Bu kaynağı kaçırmamak adına bu uygulamayı tamamlamak üzereyiz. Bu ayrıntıyı bilmeyenler veya kulaktan dolma bilgilerle hareket edenler, ne yazık ki biraz da sığ düşünerek, olayın sadece bir tarafını görerek, bizi eleştiriyorlar. Eleştiri herkesin hakkı, ama olayın bütün boyutlarını, artı ve eksilerini öğrensinler. Buna rağmen biz, eksi tarafı ağır basan bir işlem yapıyorsak tarafı ağır basan işlem yapıyorsak eleştirsinler. Ya da herkes 'ben uzmanım' diyorsa, eleştirisiyle öneri getirsin. Sadece eleştiri hastalığından kurtulup, aynı zamanda öneri getirirsek, Anadolu tabiriyle 'baş göz üstüne', her türlü öneriye açığız, yeter ki ülkemizin menfaatine olsun."

"Limanları uzaktaki komşulara giden kapılar olarak görüyoruz"

Denizlerin sınırları kaldırarak, ülkeleri yakınlaştıran bir özelliği olduğunu dile getiren Arslan, bu nedenle limanları uzaktaki komşulara giden kapılar olarak gördüklerini kaydetti.

Arslan, Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında yer alan 500 milyar dolarlık ihracata ulaşmada en önemli şartın ise deniz ticaret limanlarının geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından Aksaport, Asyaport, Bodrum Cruise Port, Borusan Port, Ege Ports, Evyap Port, Ford Otosan Port, Kumport, Marport, Petkim ve Solventaş yetkililerine Yeşil Liman sertifikalarını verdi.