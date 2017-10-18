Tunus el-Nahda hareketi lideri Raşid Gannuşi, TRT World Forum'da değerlendirmelerde bulundu.

Raşid Gannuşi, "Her ülkenin sınır güvenliğini koruma hakkı vardır. Güvenlik karşılıklı olmalıdır. Bölge ülkeleri anlaşabilirse terörü yok edebilirler. Terör aslında bu bölgelerde bu anlaşmazlıklardan güç alıyor. Bölge ülkeleri kendi aralarında anlaşabilirlerse teröre karşı koyabilirler." ifadelerini kullandı.

Gannuşi, TRT Haber muhabirinin İslam dünyası mezhepsel ayrılıklara karşı nasıl birlik olabilir sorusunu şöyle yanıtladı:

Mezheplerde problem yok. Bu mezhepler çok eskiden var. Bunlar önceden barış içerisinde yaşıyorlardı. Bizim bölgemiz çok dinli uygar bir bölgedir. Dini özgürlükler o zamanlar vardı. Problem bu mezhepleri siyasi amaçlara alet etmek. Tabiki politik hedefler var. Bazıları başkalarının çıkarlarını yok ederek yaşıyor. Dinleri hepsini siyasileştirerek bu bölgeden çok yapılı bölgeyi yıkıyorlar. Osmanlı döneminde de mezhepler vardı, hepsi vardı. Herkes barış içindeydi o zaman neden böyle olmadı? Tamamen siyasi çıkar söz konusu. Avrupa birleşti Avurpa birliğini kurdu. Biz niye İslam Birliği kurmayalım? Bu şekilde anlaşmazlıklarımız gidebilir.