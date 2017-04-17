Bölge bölge en fazla 'evet' ve 'hayır' oyları

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik halkoylamasında İstanbul'da Sultanbeyli ilçesi yüzde 70,50 ile 'evet' oyunun en fazla verildiği ilçe olurken, Ankara'da en fazla 'evet' oyu ise yüzde 84,42 ile Çamlıdere ilçesinde görüldü.

Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasında İstanbul'da yüzde 70,50 ile 'evet' oyunun en fazla verildiği ilçe olan Sultanbeyli'yi yüzde 66,67 ile Arnavutköy izledi. Yüzde 82,91 oranıyla Beşiktaş en fazla 'hayır' oyunun verildiği ilçe oldu. Beşiktaş'ı yüzde 80,60'la Kadıköy takip takip etti.

Ankara'nın 49 sandıkta 4 bin 760 seçmenin oy kullandığı Çamlıdere ilçesi yüzde 84,42 ile 'evet' oyunun en fazla kullanıldığı il oldu. Çankaya ilçesi ise yüzde 78,27 ile en çok 'hayır' oyunun kullanıldığı ilçe olarak ön plana çıktı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, yüzde 96,83 ile en fazla 'evet', Ardahan'ın Damal ilçesi de yüzde 91,81 ile en yüksek 'hayır' tercihi yapılan ilçeler oldu.

Marmara Bölgesi

Bursa'da Büyükorhan ilçesi yüzde 78,2 ile en fazla 'evet', merkez Nilüfer ilçesi ise yüzde 62,7 ile en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı ilçe oldu.

Eskişehir'de Günyüzü ilçesi yüzde 71,9 ile en fazla 'evet', merkez Odunpazarı ilçesi ise en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı bölgeler oldu. Balıkesir'de en yüksek 'evet' oyu yüzde 79,4 ile Dursunbey ilçesinde kullanılırken, en yüksek 'hayır' oyu yüzde 73,9 ile Ayvalık ilçesinde çıktı.

Yalova’da Termal ilçesi yüzde 61,87 ile en fazla 'evet', Çınarcık ilçesi ise en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı bölgeler oldu. Çanakkale'de en yüksek 'evet' oyu yüzde 59,88 ile Yenice ilçesinde kullanıldı. En yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 77,85 ile Eceabat ilçesinden çıktı. Kütahya'da en yüksek 'evet' oyu yüzde 86,32 ile Aslanapa ilçesinde, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 32,17 ile Domaniç ilçesinde tercih edildi. Bilecik'te en fazla 'evet' oyu yüzde 62,9 ile Yenipazar ilçesinde, en fazla 'hayır' oyu ise yüzde 55,1 ile Bozüyük ilçesinde kullanıldı.

Bartın'da en fazla 'evet' çıkan ilçe yüzde 69,59 ile Ulus ilçesi olurken, en fazla 'hayır' oyu yüzde 57,83 ile Amasra ilçesinde kullanıldı. Bolu'da en fazla 'evet' çıkan ilçe yüzde 90,36 ile Dörtdivan ilçesi olurken, en fazla 'hayır' oyu yüzde 47,68 ile Kıbrıscık ilçesinde kullanıldı. Düzce'de en fazla 'evet' çıkan ilçe yüzde 82,73 ile Yığılca ilçesi olurken, en fazla 'hayır' oyu yüzde 39,91 ile Akçakoca ilçesinde kullanıldı. Karabük'te en fazla 'evet' çıkan ilçe yüzde 75,66 ile Eflani ilçesi olurken, en fazla hayır oyu yüzde 45,65 ile Safranbolu ilçesinde kullanıldı.

Kocaeli'de en fazla evet çıkan ilçe yüzde 66,84 ile Başiskele ilçesi olurken, en fazla hayır oyu yüzde 50,18 ile İzmit ilçesinde kullanıldı. Sakarya'da da en fazla evet çıkan ilçe yüzde 79,83 ile Akyazı ilçesi olurken, en fazla hayır oyu yüzde 39,41 ile Serdivan ilçesinde kullanıldı. Zonguldak'ta en fazla evet çıkan ilçe yüzde 58,17 ile Alaplı ilçesi olurken, en fazla 'hayır' oyu yüzde 57,88 ile Merkez ilçede kullanıldı.

Ege Bölgesi

'Hayır' oylarının yüzde 68,78 olduğu İzmir’de en fazla 'hayır' oyu yüzde 85,05 Narlıdere’de çıkarken 'evet'lerin en fazla olduğu ilçe yüzde 47,18’le Kemalpaşa oldu. Halk oylamasında 'hayır' oylarının yüzde 55,41 olarak gerçekleştiği Denizli’de Sarayköy ilçesinde yüzde 67,49 'hayır', Çameli’nde ise yüzde 70,29 'evet' çıktı.

'Hayır' oylarının yüzde 64,26'e ulaştığı Aydın’da Köşk ilçesinde yüzde 59,97 ile sandıktan 'evet' çıkarken, Kuşadası yüzde 75,17 ile 'hayır' oylarının en fazla çıktığı ilçe oldu.

Manisa’da 'hayır' oyları yüzde 67 ile ?en fazla Sarıgöl'de, 'evet' oyları ise yüzde 66 ile Demircili ilçesinde görüldü.? Yüzde 52,96 oranında 'hayır' oyunun bulunduğu Uşak’ta en fazla 'evet' yüzde 50,28 oranında Karahallı'da, en fazla 'hayır' ise yüzde 60,25 ile Eşme'de çıktı.

Çukurova

Adana’da en çok 'evet' oyu yüzde 67,51 ile Karaisalı ilçesinden çıkarken, 'hayır' oyunun en çok çıktığı ilçe de yüzde 69,19’luk oranla merkez Çukurova ilçesi oldu. Mersin'de en çok 'evet' oyu yüzde 51.95 ile Erdemli ilçesinden çıkarken, 'hayır' oyunun en çok çıktığı ilçe de yüzde 75,19'la Yenişehir ilçesi oldu.

Hatay'da en çok 'evet' oyu yüzde 79.94 ile Altınözü ilçesinden çıkarken, 'hayır' oyunun en çok görüldüğü ilçe de yüzde 93,5'lik oranla Defne ilçesi oldu. Osmaniye'de ise en çok 'evet' oyu yüzde 71,3 ile Bahçe ilçesinde çıkarken, 'hayır' oyunun en çok çıktığı ilçe de yüzde 52,32 ile Toprakkale oldu?.?

Trakya

Edirne'de en yüksek 'evet' oyu yüzde 42,63 ile Lalapaşa ilçesinden çıktı. İlde en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 74,45 ile Enez'de oldu.

Kırklareli'nde ise ilçeler bazında en çok 'evet' oyunun tercih edildiği ilçe yüzde 44,61 ile Demirköy'de oldu. En yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 77,33 ile Babaeski ilçesinde görüldü.

Tekirdağ'da da en yüksek 'evet' oyunun sandığa yansıdığı ilçe yüzde 51,93 Kapaklı oldu. En yüksek 'hayır' oyu kullanılan ilçe sıralamasında ise yüzde 70,69'la Muratlı ilçesi ilk sırada yer aldı.

Doğu Anadolu

Erzurum'da en fazla 'evet' oyu yüzde 91,16 ile Pazaryolu ilçesinde 'hayır' oyu ise 66,20 ile Karaçoban'da gerçekleşti. Erzincan'da Otlukbeli yüzde 85,57 oy oranıyla en fazla 'evet' diyen ilçe olurken, Üzümlü yüzde 41,22 ile en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı ilçe oldu. Kars'da en fazla 'evet' oyu yüzde 68,88 ile Sarıkamış'ta en fazla 'hayır' ise yüzde 71,24'le Digor'da gerçekleşti.

Ardahan'da ise Posof yüzde 71,13 ile en fazla evet oyunun görüldüğü ilçe oldu. Damal da yüzde 91.81'le en çok 'hayır' oyunun görüldüğü ilçe oldu. Iğdır'da ise en fazla 'evet' oyu yüzde 44,95'le Aralık oldu. Tuzluca ise yüzde 61,87 ile 'hayır' oyunun en çok verildiği ilce oldu. Ağrı'da Eleşkirt yüzde 74,79 ile en fazla 'evet' diyen ilçe olurken Doğubayazıt yüzde 76,12 ile en çok 'hayır' diyen ilçe oldu. Tunceli'de ise Çemişgezek yüzde 58,32 ile en fazla 'evet'i Ovacık yüzde 90,06 en fazla 'hayır'ı dedi.

Van’da Bahçesaray ilçesi yüzde 68 ile en fazla 'evet', Başkale ilçesi ise yüzde 81.4 ile en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı ilçe oldu. Hakkari’de Şemdinli ilçesi yüzde 57.6 ile en fazla 'evet', Yüksekova ilçesi ise yüzde 77 ile en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı ilçe oldu.

Bitlis’te en fazla 'evet' yüzde 86.3 ile Mutki ilçesinde, en fazla 'hayır' yüzde 48.1 ile Tatvan ilçesinde çıktı. Muş’ta Hasköy ilçesi yüzde 91.3 ile en fazla 'evet', Varto ilçesi yüzde 86.1 ile en fazla 'hayır' oyunun kullanıldığı ilçe oldu.

İç Anadolu

Kayseri'de en yüksek evet oyu yüzde 83,16 ile Hacılar ilçesinde, hayır oyu ise yüzde 46,19 ile Sarız'da çıktı. Sivas'ta evet oylarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 90.66 ile Doğanşar, hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe ise yüzde 71.15 ile Divriği oldu. Kırıkkale'de en yüksek evet oyu yüzde 78,22 ile Karakeçili ilçesinde, en yüksek hayır oyu ise yüzde 41,39'la Yahşihan'da çıktı. Niğde'de evet oylarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 75.12 ile Altunhisar, hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe ise yüzde 51,01 ile Ulukışla oldu.

Nevşehir'de en yüksek evet oyu yüzde 90 ile Acıgöl'de, hayır oyu ise yüzde 66.42 ile Hacıbektaş'ta çıktı. Kırşehir'de evet oylarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 78,22 ile Karakeçili, hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe ise yüzde 41,58 ile Sulakyurt oldu. Yozgat'ta en yüksek evet oyu yüzde 89,79 ile Saraykent'te, en yüksek hayır oyu ise yüzde 46,55 ile Yenifakılı'da çıktı.

Katılımın yüzde 88 olduğu Konya'da en yüksek evet oyu yüzde 89,51 ile Güneysınır olurken, en yüksek hayır oyu yüzde 47,16 ile Ereğli ilçesinde çıktı. Karaman'da ise evet oylarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 77,22 ile Başyayla olurken, Sarıveliler ilçesi yüzde 49,14 ile hayır tercihinin en fazla gerçekleştiği ilçe oldu.

Aksaray'da da en yüksek evet oyu yüzde 81,53 ile Ağaçören'de çıkarken, hayır oylarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 29,54 ile Gülağaç ilçesi oldu. Afyonkarahisar'da İscehisar ilçesi yüzde 76,06 evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe oldu. Bu ilde hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe de yüzde 68,54 ile Sultandağı oldu.

Karadeniz

Gümüşhane'de Köse ilçesi yüzde 87,6 oy oranıyla evet, merkez ilçe yüzde 32,36 ile hayır oylarında birinci sırada yer aldı. Ordu'da en fazla "Evet" oyu Çatalpınar ilçesinden yüzde 87,5 oranında, en fazla "Hayır" oyu ise yüzde 53,65 oranında Perşembe ilçesinde çıktı.

Trabzon'da en fazla evet Hayrat ilçesinde yüzde 90,65 ile en fazla hayır ise yüzde 58,21 ile Beşikdüzü'nde oldu. Artvin’de en fazla evet yüzde 72.81 ile Yusufeli, en fazla hayır yüzde 65.36 ile Hopa ilçesinde gerçekleşti.

Bayburt’ta en fazla evet yüzde 88.08 ile Demirözü, en fazla hayır yüzde 19.22 ile Merkez ilçede görüldü. Rize’de en fazla evet oyu yüzde 89.91 ile Güneysu, en fazla hayır oyu ise yüzde 53.48 ile Fındıklı ilçesinde oldu. Giresun’da da en fazla evet yüzde 87.57 ile Çamoluk ilçesinde, en fazla hayır yüzde 50.55 ile merkez ilçeden çıktı.

Samsun'un 17 ilçesinde en yüksek evet oyu yüzde 86,92 oranıyla Ayvacık'tan çıkarken, en yüksek hayır oyu yüzde 53,55 oranıyla Atakum ilçesinde alındı. Amasya'da ise evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 72,23 ile Suluova olurken, en yüksek hayır oyu yüzde 57,82'lik oranla Gümüşhacıköy oldu. Sinop'ta, evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 82,81 ile Durağan olurken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 62,06'lık oranla merkez ilçe oldu. Onu yüzde 44,89'luk oranla Ayancık ilçesi takip etti.

Kastamonu'da, evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 78,64 ile Doğanyurt olurken en yüksek hayır oyu ise yüzde 46,99'luk oranla Daday oldu. Çankırı'da ise evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 89,8 ile Yapraklı olurken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 34,59'luk oranla Çerkeş oldu. Tokat'ta, evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 82,09 ile Sulusaray, en yüksek hayır oyu ise yüzde 49,65'lik oranla Zile ilçesinde çıktı. Çorum'da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında en yüksek evet oyu yüzde 82,61 oranıyla Boğazkale'den, en yüksek hayır oyu da yüzde 42,94 ile Mecitözü ilçesinden alındı.

Akdeniz

Antalya'da Gündoğmuş ilçesi yüzde 60,71 ile en fazla evet, merkez Konyaaltı ilçesi yüzde 73,66 ile en fazla hayır oyunun kullanıldığı ilçe oldu. Muğla'da Seydikemer yüzde 53,12 ile en fazla evet, Datça ise yüzde 79,41 ile en fazla hayır oyunun kullanıldığı ilçe oldu.

Isparta'da ise en yüksek evet oyu yüzde 79,10 ile Sütçüler ilçesinde, en yüksek hayır oyu ise yüzde 53,22 Gönen ilçesinde çıktı. Burdur'da ise yüzde 77,59 ile en yüksek evet oyu Altınyayla ilçesinde, yüzde 61,44 ile en yüksek hayır oyu Yeşilova ilçesinde kullanıldı.

Güney Doğu Anadolu

Diyarbakır'da en yüksek evet oyu yüzde 65,01 Çermik ilçesinden çıkarken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 85,70 ile Lice ilçesinde oldu. Şırnak'ta en yüksek evet oyu merkez ilçede yüzde 44,50 ile görülürken, en yüksek hayır oyu çıkan ilçe ise yüzde 80,60'la Cizre ilçesi oldu. Mardin'de en yüksek evet oyu yüzde 78,85 ile Yeşilli ilçesinde olurken, en yüksek hayır oyu çıkan Nusaybin İlçesinde ise bu oran yüzde 78,28 oldu.

Batman'da en yüksek evet oyu yüzde 64,97 ile Sason ilçesinde gerçekleşirken, en yüksek hayır oyu da yüzde 67,81'le Batman merkezde oldu. Siirt'te en yüksek evet oyu yüzde 85,97 ile Tilio ilçesinde görülürken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 63,27 ile Kurtalan İlçesi oldu. Bingöl'de en yüksek evet oyu yüzde 85,48 ile Solhan ilçesinden çıktı. En yüksek hayır oyu çıkan ilçe ise yüzde 61,66 ile Yayladere oldu.

Elazığ'da en yüksek evet oyu yüzde 92,15 ile Palu ilçesinde görülürken, en yüksek hayır oyu da yüzde 42,20 ile Karakoçan ilçesi görüldü.

Gaziantep genelinde en yüksek "evet" oyunun kullanıldığı ilçe yüzde 76,35 oranında "evet" oyu kullanılan Nurdağı olurken, en güçlü "hayır" desteği ise yüzde 41,14 ile Karkamış oldu. Şanlıurfa'da ise Harran yüzde 96,83'le en yüksek evet oyu kullanılan ilçe olurken, kentteki hayır oyunun en yüksek çıktığı ilçe de yüzde 55, 40 ile Halfeti oldu. Kahramanmaraş'ta da Dulkadiroğlu yüzde 82,40 ile en çok "evet" diyen ilçesi, Nurhak ise yüzde yüzde 62,49 ile "hayır" diyen ilçesi oldu.

Malatya'da ise yüzde 91,88 ile en güçlü evet diyen ilçesi Kale oldu. Malatya'nın en çok hayır oyu çıkan ilçesi ise yüzde 78,48 ile Arguvan olarak kayıtlara geçti. Adıyaman'da da yüzde 96,29 "evet" oyunun çıktığı Sincik kentin "evet" oylarına en güçlü desteği verirken, Gölbaşı ise yüzde 40,96 ile "hayır" oylarına destek verdi. Kilis'te ise en çok evet oyu yüzde 81,20 oy oranıyla Musabeyli olurken, Elbeyli ilçesi ise yüzde 36,16 ile en çok hayır oyu çıkan ilçe oldu. AA