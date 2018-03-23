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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltı sayısı 12'e çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrencilere saldıranlara karşı yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

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Boğaziçi Üniversitesinde gözaltı sayısı 12e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Şüpheliler emniyete götürüldü. Savcılığın talimatı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi de arama işlemleri sürüyor.

Bu arada soruşturma kapsamında, eyleme katılan başka şahısların tespit edilmesi durumunda bu kişiler hakkında da gözaltı kararı verilebileceği öğrenildi.

Olay

Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde 19 Mart günü Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrenciler, başka bir öğrenci grubunun saldırısına uğramıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıyı düzenleyenlere yönelik soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA 

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