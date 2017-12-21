BM'nin tarihi Kudüs kararına siyasilerin ilk yorumları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Trump'ın Kudüs kararına karşı olarak Türkiye'nin hazırladığı tasarı ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Kararın ardından siyasilerden ilk yorum geldi.

BM'nin Kudüs kararını muhalefet liderleri de memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oylamanın ardından, "Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 21 Aralık 2017

BM Genel Kurulunda alınan kararı TRT Haber'e değerlendiren İbrahim Kalın, kararın 'Dünya beşten büyüktür' tezini teyit ettiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Filistin ve Kudüs konusunda oluşan küresel konsensusun tezahürü. Bunun arkasında Cumhurbaşkanı'mızın günlerdir yürüttüğü diplomasinin önemli bir payı var. Umarız Trump yönetimi de bu tablodan birtakım dersler çıkarır. Aldıkları bu kararın ne kadar yanlış olduğunu net bir şekilde görürler. Özellikle de Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu gerçeğini kabul ederek, gerekli adımları atarlar. Bugün çıkan karar sadece Filistin ve Kudüs ile ilgili değil aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' tezini de teyit eden bir karar, neticedir. Cumhurbaşkanı'mızın 'dünya beşten büyüktür' tezinin ne kadar küresel bir desteğe sahip olduğunu da gösteriyor."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü @ikalin1 BM'nin tarihi kararını değerlendiriyor. / CANLI https://t.co/smdzwZNUXv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi 128 ülke,tarihi bir karar alarak ABD Başkanı Trump’ın aldığı ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını veto etti;diğer bir anlatımla ABD yönetiminin kararını yok saydı. BM üyesi 128 ülke bu kararla; onurlarına ve bağımsızlıklarına sahip çıktı, tam egemen ve bağımsız devletler olarak ABD’nin açık tehdidine ve baskısına boyun eğmediğini gösterdi, güçlünün haklı olmadığını,haklının güçlü olduğunu ilan etti. BM’nin kararlarına bağlı kaldı. BM üyesi 128 ülke; haksızlığın, gücün, baskının, tehdidin, kabalığın ve kabadayılığın uluslarası hukukta yeri ve karşılığı olmadığını ve bunların geçersiz olduğunu ABD yönetimine ders olarak öğretti.Umarım ABD yönetimi, bu dersi anlamıştır."

1)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi 128 ülke,tarihi bir karar alarak ABD Başkanı Trump’ın aldığı ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını veto etti;diğer bir anlatımla ABD yönetiminin kararını yok saydı. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 21 Aralık 2017

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik:

"Trump'ın tarihsel bir hata olan kararı dünyanın ezici çoğunluğu tarafından reddedildi. Bu oylamadan çıkan karar, meşruiyet adına çok sevindiricidir. Bir dönüm noktasıdır."

Trump’ın tarihsel bir hata olan vahim kararı dünyanın ezici çoğunluğu tarafından reddedildi. Bu oylamadan çıkan karar, meşruiyet adına çok sevindiricidir. Bir dönüm noktasıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 21 Aralık 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Yemen'in öncülüğünü yaptığı BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasının ardından Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, oylama sonucundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bugün Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da Filistin'le ve Kudüs'ün statüsüyle ilgili bir dayanışma ortaya kondu. Biz bu dayanışmadan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin konusuna sahip çıkmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bundan sonra 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD'nin Kudüs kararının ardından BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamaya da değinen Bakan Çavuşoğlu, konseydeki bir daimi üyenin vetosuyla o günkü tasarının reddedildiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM'nin Kudüs Kararını Değerlendiriyor / CANLI https://t.co/DEBzec0U1e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Aralık 2017

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Bugün BM'deki oylamada Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Dünya 5'ten büyüktür tavrındaki haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Dünya var oldukça mazlumların yanındaki onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz."

Bugün BM'deki oylamada Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Dünya 5'ten büyüktür tavrındaki haklılığını bir kez daha ortaya koydu.



Dünya var oldukça mazlumların yanındaki onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz#United4Quds — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 21 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

"Bugünkü karar Trump'ın kararının hukuksuzluğunun açık bir tescilidir. Cumhurbaşkanımızın "dünya 5'ten büyüktür ifadesinin" sonucudur bugünkü karar."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"ABD’nin yanlış Kudüs politikasına aklı selimden yanıt; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Sn. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek, Kudüs konusunda haksızlığa ve adaletsizliğe 'dur' dedi."

ABD’nin yanlış Kudüs politikasına aklı selimden yanıt; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Sn. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek, Kudüs konusunda haksızlığa ve adaletsizliğe “dur” dedi. #United4Quds — Ahmet ARSLAN (@ahmetarslan36) 21 Aralık 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"Trump’ın BM’de Kudüs’ün oylamasına yaptığı tüm tehditlere rağmen BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Dünya 5’ten büyüktür. Güçlü olan haklı değil haklı olan güçlüdür."

Trump’ın BM’de Kudüs’ün oylamasına yaptığı tüm tehditlere rağmen BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Dünya 5’ten büyüktür. Güçlü olan haklı değil haklı olan güçlüdür. — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 21 Aralık 2017

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

"BM Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararına destek vererek küresel barış ve adaleti ön plana alan, güçlünün değil haklının yanında duran tüm ülkeleri tebrik ediyorum. Dünya bu kararla mazlumun yanında durmuş, tehditlere boyun eğmemiş, dik durmasını bilmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Filistin hiçbir zaman yalnız değildir, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça da yalnız kalmayacaktır."

BM Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararına destek vererek küresel barış ve adaleti ön plana alan, güçlünün değil haklının yanında duran tüm ülkeleri tebrik ediyorum. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) 21 Aralık 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:

"BM oylaması, Türkiye’nin uluslarası alanda sergilediği duruşun ve Sn. Cumhurbaşkanımızın “Dünya 5’ten büyüktür” prensibinin haklılığını teyit etmiştir. Türkiye, Filistin davası başta olmak üzere, dünyada haksızlıklara karşı vicdanların sesi olmaya devam edecektir."

BM oylaması, Türkiye’nin uluslarası alanda sergilediği duruşun ve Sn. Cumhurbaşkanımızın “Dünya 5’ten büyüktür” prensibinin haklılığını teyit etmiştir.



Türkiye, #Filistin davası başta olmak üzere, dünyada haksızlıklara karşı vicdanların sesi olmaya devam edecektir. #United4Quds — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Aralık 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"Kudüs kırmızı çizgimizdir. BM Genel Kurulu’nda alınan karar, güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Türkiye'nin öncülüğünde, dünyadaki duyarlı ülkelerin de desteğiyle insanlık, hukuk, küresel adalet ve barış adına sevindirici bir gelişme yaşandı."

Kaynak: TRT Haber