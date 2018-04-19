BM'den Suriyelilere insani yardım

BM'nin içerisinde gıda malzemeleri bulunan yardımlarını taşıyan TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib bölgesine 21 TIR insani yardım gönderdi.
BM'nin içerisinde gıda malzemeleri bulunan yardımlarını taşıyan TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA