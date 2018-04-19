  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » BM'den Suriyelilere insani yardım

BM'den Suriyelilere insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib bölgesine 21 TIR insani yardım gönderdi.

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BMden Suriyelilere insani yardım

BM'nin içerisinde gıda malzemeleri bulunan yardımlarını taşıyan TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, tır, hatay, BM, birleşmiş milletler
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