  • 15 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.724
    EURO 3.962
  • BIST 89445.55
    ALTIN 143.73
Buradasınız : » » BM hakimi, FETÖ'den yargılanıyor

BM hakimi, FETÖ'den yargılanıyor

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimi Akay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM hakimi, FETÖden yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimi, emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu sanık Akay ve avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasına başlayan Akay, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ByLock programını kullandığını dile getiren Akay, bunu önceki ifadelerinde de açıkça beyan ettiğini, bu programın terör örgütü mensuplarınca kullanıldığına dair bir bilgisinin olmadığını, programı Google Play Store'den indirdiğini ve herhangi bir şifreleme de yapmadığını bildirdi.

"Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım"

ByLock kullanmasının kendisini FETÖ üyesi yapmadığını ileri süren Akay, "Bu programı kullanan herkes, FETÖ'cü değil. Ben onlardan değilim. Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım." diye konuştu.

Beraat talep eden Aydın Sefa Akay'ın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Akay'ın dokunulmazlığının bulunduğunu dile getiren avukatları, müvekkil hakkındaki yargılamanın durdurulmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokunulmazlığın Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına sorulmasına karar verdi. Akay'ın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, davayı 13 Nisan'a erteledi.

Etiketler: fetö, bm hakimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER