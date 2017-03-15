BM hakimi, FETÖ'den yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi Hakimi, emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu sanık Akay ve avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasına başlayan Akay, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ByLock programını kullandığını dile getiren Akay, bunu önceki ifadelerinde de açıkça beyan ettiğini, bu programın terör örgütü mensuplarınca kullanıldığına dair bir bilgisinin olmadığını, programı Google Play Store'den indirdiğini ve herhangi bir şifreleme de yapmadığını bildirdi.

"Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım"

ByLock kullanmasının kendisini FETÖ üyesi yapmadığını ileri süren Akay, "Bu programı kullanan herkes, FETÖ'cü değil. Ben onlardan değilim. Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım." diye konuştu.

Beraat talep eden Aydın Sefa Akay'ın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Akay'ın dokunulmazlığının bulunduğunu dile getiren avukatları, müvekkil hakkındaki yargılamanın durdurulmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokunulmazlığın Adalet ve Dışişleri bakanlıklarına sorulmasına karar verdi. Akay'ın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, davayı 13 Nisan'a erteledi.