  • 15 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.724
    EURO 3.958
  • BIST 89801.93
    ALTIN 143.608
Buradasınız : » » 'Bizimle problemi olanlara karşı dik durmasını biliriz'

'Bizimle problemi olanlara karşı dik durmasını biliriz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'nın halkoylaması sürecinde taraf tuttuğunu söyleyerek, "Türkiye'yi çok sevdiğin için mi çok düşündüğün için mi taraf tutuyorsun?" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bizimle problemi olanlara karşı dik durmasını biliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'nın halkoylaması sürecinde taraf tuttuğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Çanakkale'de katıldığı toplantıda, "Türkiye'yi çok sevdiğin için mi taraf tutuyorsun, Türk insanını çok düşündüğün için mi?" diye konuştu. 

"Avrupa  gazetelerinin taraflı manşet attığını" söyleyen Çavuşoğlu,  şöyle devam etti

"Manşet atıyor. siyasetçileri taraf tutuyor. neden taraf tutuyorsun? Bugüne kadar biz taraf tutmadık. Sen taraf tutarsan biz de taraf tutmaya başlarız. Senin yurt dışında yaşayan Türklere etkin olacağını düşüyorsan kusura bakma ters teper. ama bizim herhangi bir taraf tutmamızda Türklerin nasıl oy vereceğini de onlar iyi tahmin eder. ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Bugüne kadar da hiç müdahale etmedik. 15 senedir iktidardayız, imasını bile yapmadık. Niye başka ülkelerin iç siyasetine karışmayı doğru bulmuyoruz. Ama onlar bizim iç siyasetimize karışmaya başlarlarsa biz de karışırız Onların anladığı dilden konuşmayı biliriz. Niye referandumda taraf tutuyorsun vatandaşım evet der hayır der. Sana mı kalmış. Türkiye'yi çok sevdiğin için mi taraf tutuyorsun, Türk insanını çok mu iyi düşündüğün için?"

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER