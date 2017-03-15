'Bizimle problemi olanlara karşı dik durmasını biliriz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'nın halkoylaması sürecinde taraf tuttuğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Çanakkale'de katıldığı toplantıda, "Türkiye'yi çok sevdiğin için mi taraf tutuyorsun, Türk insanını çok düşündüğün için mi?" diye konuştu.

"Avrupa gazetelerinin taraflı manşet attığını" söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti

"Manşet atıyor. siyasetçileri taraf tutuyor. neden taraf tutuyorsun? Bugüne kadar biz taraf tutmadık. Sen taraf tutarsan biz de taraf tutmaya başlarız. Senin yurt dışında yaşayan Türklere etkin olacağını düşüyorsan kusura bakma ters teper. ama bizim herhangi bir taraf tutmamızda Türklerin nasıl oy vereceğini de onlar iyi tahmin eder. ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Bugüne kadar da hiç müdahale etmedik. 15 senedir iktidardayız, imasını bile yapmadık. Niye başka ülkelerin iç siyasetine karışmayı doğru bulmuyoruz. Ama onlar bizim iç siyasetimize karışmaya başlarlarsa biz de karışırız Onların anladığı dilden konuşmayı biliriz. Niye referandumda taraf tutuyorsun vatandaşım evet der hayır der. Sana mı kalmış. Türkiye'yi çok sevdiğin için mi taraf tutuyorsun, Türk insanını çok mu iyi düşündüğün için?"