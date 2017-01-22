Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birilerinin demesinin aksine biz rejimi değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini, hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim rejimle, bayrakla, cumhuriyetle, laiklikle sorunumuz yok." dedi.

Tüfenkci, Arapgir Belediyesini ziyaret ederek, burada Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile bir süre görüştü. Bakan Tüfenkci, daha sonra belediye toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Meclisin yoğun bir mesaiden sonra Türkiye'nin istikametini geleceğe taşıma noktasında önemli bir değişikliğe imza attıklarını ve anayasa değişikliği teklifini millete, sözün sahibine getirdiklerini belirtti.

Anayasa değişikliği teklifine dikkati çeken Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle Türkiye'nin yoluna koşarak, devam edeceğini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, anayasa değişikliğinin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten önemli kararlar alıyoruz. Her bakanlıkta bizim bakanlık da dahil bir şeye bütün bürokratlar 'tamam' dediğinde hayata geçmesi en erken 3 ay, normali 6 ay. Bakan takip ederse 3 ay, takip etmezse 6 ay, biraz tereddüt varsa bir senede de hayata geçmiyor. Birilerinin demesinin aksine biz rejimi değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini, hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim rejimle, bayrakla, cumhuriyetle, laiklikle sorunumuz yok. Cumhurbaşkanımızın da her daim ifade ettiğini gibi tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet düsturu içerisinde hareket eden bir iktidarız. Dolayısıyla bizim rejimle bir problemimiz yok, bizim sistemle alakalı sıkıntılarımız var. Çünkü 14 yıllık iktidarımızda gördük ki artık bu sistemin değişmesi, Türkiye'nin hızlanması gerekir. Onun için her zaman olduğu gibi milletin ferasetiyle bunun da üstesinden geleceğiz."

Tüfenkci, ilçesinin sorunlarını belediye başkanından öğrendiğini vurgulayarak, çözümü için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.