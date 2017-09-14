'Bizim çağrımız referandum kararından derhal vazgeçmeleri'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IKBY'deki referandum kararına ilişkin, "Bizim çağrımız, bu referandum kararından derhal vazgeçmeleri ve Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır." dedi.

'İnşallah Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder'

"İç siyaset malzemesi yaparak Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına almak, ne Alman siyasetinin ne Alman devletinin menfaatinedir." diye Kalın, "İnşallah bu seçim sürecinden sonra Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder ve Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmazlar." ifadesini kullandı.

'Ölüye saygı bizim inancımızın en temel unsurlarından bir tanesidir'

Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşananlar konusunda, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın, medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek isterim."

'Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın BMGK marjında görüşmesi olacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor." dedi.