'Bizi dize getiremeyecekler'

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Kırıkkale'nin her zaman kendilerini coşkuyla karşıladığını ifade eden Binali Yıldırım, 2002'den beri Kırıkkale'nin kendileriyle ve milletin adamı Recep Tayip Erdoğan ile birlikte olduğunu vurguladı.

Yıldırım, Türkiye'nin yüklerinden ve ağırlıklarından kurtulması için son viraja girildiğini, referanduma 12 gün kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"O gün, büyük gün yaklaştıkça hayır cephesinde abuk sabuk sesler yükselmeye başladı. CHP'den bir tane densiz milletvekili çıkmış diyor ki; 'Eğer 16 Nisan'da evet çıkarsa Yunanlıları nasıl denize döktüysek hepinizi denize dökeceğiz.' Alçağa bak alçağa. Sen kimsin? İşte Kırıkkale burada. Bunun hesabını soracak mısın, 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek misin Kırıkkale? Benim Kırıkkaleli kardeşim bu defa da Allah'ın izniyle sandıkları 'evet' ile dolduracak. Kırıkkale tekrar tarih yazacak, tarih."

Meydandakilere, "Vesayetçi anayasayı, darbe anayasasını değiştirmeye var mısınız?" diye soran Yıldırım'a vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.

"Kırıkkale 'evet' diyor Anadolu da baştan başa 'evet' diyor" diyen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizin bu evetlerinizin ne anlama geldiğini şer odakları, terör yuvaları çok iyi biliyor. Bu evetler ile 16 Nisan sonrasında Türkiye'nin ağırlıklarından kurtulacak olması onları çılgına döndürüyor. Bunların kabusu 'evet', hayalleri ise 'hayır'. Türkiye'yi durdurmak için neler yaptıklarını en iyi siz biliyorsunuz. Darbe girişimi, komplo, kumpas, saldırı, terör her şey ne ararsan var. En son baktılar ki olmuyor bu sefer FETÖ'yü piyasaya sürdüler. 17-25 Aralık'ta denediler. Olmadı 15 Temmuz'da o kanlı terör kalkışmasını denediler. Asker kıyafetini giymiş alçak FETÖ teröristleri milletin üzerine bombalar yağdırdı. Allah'ın izniyle amaçlarına ulaşamadılar. Bütün Türkiye direndi."

"Bu millet istiklaline, istikbaline düşkündür. Onun için terörün burada yeri olmaz"

Başbakan Yıldırım, Kırıkkale'nin tarihten bu yana hiç işgal görmemiş bir şehir olduğunu, kentin 15 Temmuz'da çapulculara da pabuç bırakmadığını söyledi.

Kırıkkalelilerin asla esareti kabul etmediğini belirten Yıldırım, "Bu millet istiklaline, istikbaline düşkündür. Onun için terörün burada yeri olmaz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye'de, Kırıkkale'de Cumhurbaşkanının, Başbakanının çağrısına bir an bile tereddüt etmeden meydanları doldurdunuz." dedi.

Yüksek hızlı tren 2018'de bitecek

AK Parti hükümeti döneminde tarıma, hayvancılığa 460 milyon lira doğrudan destek sağladıklarını ifade eden Yıldırım, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattını 2018'de biteceklerini, hızlı trenle Kırıkkale'den Ankara'ya yarım saatte gidileceğini söyledi.

Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayisi'ni Kırıkkale'ye kurduklarını vurgulayan Yıldırım, ayrıca 800 konutun yapımının devam ettiğini, Keskin, Büyükceceli barajlarının temelini attıklarını, yapımının devam ettiğini katardı.

Sulakyurt Barajı'nın sulama tesislerinin yapımının devam ettiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sadece Kırıkkale'ye değil Türkiye'nin her köşesine hizmet ediyoruz. 2002'den bu tarafa her alanda Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma projelerini hizmete geçirdik, milletin desteğiyle 'yapılamaz' denilenleri yaptık, ulaşılamayan hedefleri bir bir gerçekleştirdik. Ülkemize büyük eserler, dev hizmetler kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bir yandan demokrasimizi güçlendirdik bir yandan da aşımızı, ekmeğimizi büyüttük. 15 yılda Türkiye'nin gücüne güç kattık."

"CHP anamuhalefet partisi sana yakışır mı HDP'nin kuyruğuna takılmak"

"Türkiye'nin dünyanın en büyük havalimanını" yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi bütün bunları yapınca bazıları da kuduruyor, çileden çıkıyorlar, kıskanıyorlar. Bir yandan PKK terör örgütü, bir yandan FETÖ terör örgütü, bir yandan Avrupa'nın bazı ülkeleri işi gücü bırakmışlar 'hayır' için çalışıyorlar, 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Hadi onları anladık. Onlar Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemiyorlar. Peki CHP'ye ne oluyor? Hadi HDP'yi de anladık. CHP anamuhalefet partisi sana yakışır mı HDP'nin kuyruğuna takılmak, 'hayır' kampanyası yapmak? Ben eminim ki CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz Türkiye'nin geleceği için, gençlerimizin geleceği için, aydınlık yarınlarımız için 16 Nisan'da onlar da 'evet' diyecekler."

"Bizi dize getiremeyecekler"

Kırıkkale'nin silah sanayinin de merkezi olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İşte bu Kırıkkale 16 Nisan'da Türkiye üzerine karanlık hesap yapanların, hesabını bitirmeye hazır mı? 16 Nisan'da inşallah sandıktan çıkacak evetler Türkiye'ye yeni ufuk açacak. Türkiye'de bir daha paralel devletler, devlet içindeki çeteleşmeler sona erecek. Devletin silahını, tankını, topunu, vatandaşa çeviren caniler artık buna fırsat bulamayacaklar. Hukuk düzenine kimse göz dikemeyecek. Meşru siyaseti hiç kimse darbelerle alaşağı edemeyecek. Devlet ve millet arasına hiç kimse giremeyecek. Terör bir daha kafasını kaldıramayacak. Sırtını dağa yaslayanların kandilini söndüreceğiz, kandilini. Bizi dize getiremeyecekler. Demokrasi nöbeti tutan o 80 milyon vatandaşımızı nasıl o gün dize getiremedilerse bundan böyle de bunu başaramayacaklar."