Yıldırım'dan ABD'ye: Beyefendilerden izin mi alacağız?

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Neymiş efendim; FETÖ soruşturması kapsamında, Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. E ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Suç işleyen veya suç isnadı yapılanın, Amerika'nın misyonunda olması ona bir ayrıcalık mı getirecek. Yani beyefendilerden izin mi alacağız? Onların icazetini mi alacağız? Bir resmi bankamızın genel müdür yardımcısını, görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapse atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız? Hala 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı FETÖ'yü niye orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe sığar mı? Bu dostluğa sığar mı?"

"Müttefikliğimize yakışmaz"

ABD ile Türkiye'nin müttefik ülkeler olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eğer (ABD) müttefikliğimiz devam edecekse, Suriye'de PKK'nın kuzenleri, yeğenleri PYD, YPG'ye de kol kanat germekten bir an evvel vazgeçmeli. Düşmanlarımızla iş tutmak, müttefikliğimize yakışmaz. Müttefiklik zor zamanda da güzel günlerde de birlikte olmak demektir."