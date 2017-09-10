'Biz üretince kabahat buluyorsunuz, İsrail'den alındığında sesiniz çıkmıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen AK Parti ilçe kongresine katıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu,"CHP’li o milletvekiline söylüyorum, sesi çıkmayan sus pus duran Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Bizim insansız hava araçlarımıza kabahat buluyorsunuz değil mi? Niye biz üretiyoruz çünkü ama İsrail'den alındığı zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarının sınır güvenliğinin sağlanması ve terör operasyonlarındaki etkisinin altını çizen Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sınırlarımızın her birisini tepeden yukarıdan adım adım İHA'larla kontrol edeceğiz. 24 saat kimseye hareket ettirmeyeceğiz. 1 Ocak 2017'den 31 Ağustos'a kadar geçen sürede bu araçlarla. Yapılan keşif ve gözetlemelerle toplam 264 terörist etkisiz hale geldi. 59 teröristi bizati silahlı iha ile etkisiz hale getirdi."

Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristin etkisiz hale getirilmesinde de insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kars Çemçe-Madur'da bizim evlatlar gene teröristleri hakladı. Tesadüf bu ya kim çıkar teröristlerden birisi. Kılıçdaroğlu'na Artvin'de yol üzerinde taciz yapan teröristlerden birisi çıkar. Peki bu teröristler nasıl orada keşfedildi. İnsansız hava araçlarıyla beraber." dedi.

