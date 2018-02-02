Sınır hattında nöbet tutan askerden yardım talebinde bulunan Suriyeli aile için Türk Kızılayı ile irtibat kuran Mehmetçik, temin edilen gıda kolilerini sınır ötesindeki aileye ulaştırdı. Suriyeli aile, Mehmetçik'e teşekkür ederek, "Biz Türk askerinden memnunuz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bölgede güvenlik sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köylerin teröristlerden temizlenmesine devam ediliyor.

TSK unsurları, teröristlerden arındırılan bölgelerdekilere yardımlarını sürdürüyor.

Afrin'in kuzeyindeki Sorke köyünün dışında yaşayan bir Suriyeli, sınıra gelerek kendileriyle bölgede birkaç ailenin daha kaldığını söyledi. Suriyeli ailenin, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek, yardım talep etmesi üzerine Mehmetçik harekete geçti.

Türk Kızılayı ile irtibata geçilerek hudut karakoluna gıda kolileri istendi. Türk Kızılayının getirdiği yardım kolileri, "Kirpi" adı verilen zırhlı araca yüklendi.

İstihkamcılardan sınır ötesine portatif köprü

Zırhlı araç, fiziki modüler duvarda açılan bölümden sınırın karşı tarafına geçti.

"Kirpi"nin üzerinden geçtiği istihkam birliklerince kurulan portatif köprü dikkati çekti. Zırhlı araç, aralarında iki çocuğun da bulunduğu ailenin yanına ulaştı. Ayaklarında sadece terlik olan ve çorapları çamurla kaplanan çocuklara kıyafet yardımı da yapıldı.

Suriyeli aile, Mehmetçik'e teşekkür ederek, harekatın ardından çok rahat yaşamaya başladıklarını belirtti.

Gıda sıkıntısı çektikleri için sınırdaki askere sığındıklarını dile getiren Suriyeliler, "Biz Türk askerinden memnunuz. Türkiye'nin kollarına sığındık. Onlar bize erzak verdi, bizi korudu. Teröristler önceden bizim köyümüze geliyordu. Harekat sonrasında gelmiyorlar artık. Türk askeri bizim güvenliğimizi sağladı. Artık korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli aile ile sohbet eden Mehmetçik de "Türk askeri her zaman sivillerin yanındadır. Biz Türk askeri olarak sizlere barışı getirdik. Bizim işimiz terör örgütleriyle. Türk ordusu mazlumun yanındadır." diye konuştu.

Kaynak: AA