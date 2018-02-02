  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.691
  • BIST 118401.94
    ALTIN 162.287
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Biz Türk askerinden memnunuz'

'Biz Türk askerinden memnunuz'

Sınır hattında nöbet tutan askerden yardım talebinde bulunan Suriyeli aile için Türk Kızılayı ile irtibat kuran Mehmetçik, gıda kolilerini sınır ötesindeki aileye ulaştırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Biz Türk askerinden memnunuz

Sınır hattında nöbet tutan askerden yardım talebinde bulunan Suriyeli aile için Türk Kızılayı ile irtibat kuran Mehmetçik, temin edilen gıda kolilerini sınır ötesindeki aileye ulaştırdı. Suriyeli aile, Mehmetçik'e teşekkür ederek, "Biz Türk askerinden memnunuz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bölgede güvenlik sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köylerin teröristlerden temizlenmesine devam ediliyor. 

TSK unsurları, teröristlerden arındırılan bölgelerdekilere yardımlarını sürdürüyor.

Afrin'in kuzeyindeki Sorke köyünün dışında yaşayan bir Suriyeli, sınıra gelerek kendileriyle bölgede birkaç ailenin daha kaldığını söyledi. Suriyeli ailenin, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek, yardım talep etmesi üzerine Mehmetçik harekete geçti.

Türk Kızılayı ile irtibata geçilerek hudut karakoluna gıda kolileri istendi. Türk Kızılayının getirdiği yardım kolileri, "Kirpi" adı verilen zırhlı araca yüklendi.

İstihkamcılardan sınır ötesine portatif köprü

Zırhlı araç, fiziki modüler duvarda açılan bölümden sınırın karşı tarafına geçti.

"Kirpi"nin üzerinden geçtiği istihkam birliklerince kurulan portatif köprü dikkati çekti. Zırhlı araç, aralarında iki çocuğun da bulunduğu ailenin yanına ulaştı. Ayaklarında sadece terlik olan ve çorapları çamurla kaplanan çocuklara kıyafet yardımı da yapıldı.

Suriyeli aile, Mehmetçik'e teşekkür ederek, harekatın ardından çok rahat yaşamaya başladıklarını belirtti.

Gıda sıkıntısı çektikleri için sınırdaki askere sığındıklarını dile getiren Suriyeliler, "Biz Türk askerinden memnunuz. Türkiye'nin kollarına sığındık. Onlar bize erzak verdi, bizi korudu. Teröristler önceden bizim köyümüze geliyordu. Harekat sonrasında gelmiyorlar artık. Türk askeri bizim güvenliğimizi sağladı. Artık korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli aile ile sohbet eden Mehmetçik de "Türk askeri her zaman sivillerin yanındadır. Biz Türk askeri olarak sizlere barışı getirdik. Bizim işimiz terör örgütleriyle. Türk ordusu mazlumun yanındadır." diye konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, türk kızılayı, suriye, mehmetçik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER