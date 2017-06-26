Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kim destek verirse versin, arkasında olursa olsun bizim için hiç fark etmez. Zaten o teröristlere, terör örgütlerine destek vermeselerdi bugüne kadar ayakta kalabilirler miydi? Kalamazlardı ama o üst akla o küresel destekçilere rağmen biz terörün kökünü kurutacağız. PKK'nın da DEAŞ'ın da FETÖ'nün de kökünü kurutacağız. Bu böyle biline." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığında partililerle bayramlaştı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın'ın eşlik ettiği Elvan, buradaki konuşmasında birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirilmesini dilediğini söyledi.

Elvan, İslam coğrafyasının pek çok yerinde, küresel terör nedeniyle kan akmaya devam ettiğini belirterek, "Küresel terör ve onun destekçileri maalesef, medeniyetimizi, kültürümüzü tahrip ediyorlar, Müslümanı Müslümana vurduruyorlar. Gönül coğrafyasında, o kardeşlerimizin bulunduğu ortamlarda, o acının, sefaletin, yoksulluğun, kan ve barut kokusunun son bulmasını arzu ediyoruz. Allah'tan temennim bir an evvel o gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz inşallah bu acıdan, yoksulluktan, sefaletten kurtulmaları ve huzura ermeleridir. İnşallah bundan sonra o kardeşlerimizin acı çekmeyeceği bayramlar bize nasip olur." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yandan ülkenin gelişmesini, kalkınmasını ve büyümesini sağlamaya yönelik çaba sarf ettiğini ifade eden Elvan, diğer yandan da milletin sesine kulak vererek mazlum insanların yanında olmaya devam ettiğini ve edeceğini vurguladı.

Elvan, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına belirterek, 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılacağını sözlerine ekledi.

"PKK'nın da DEAŞ'ın da FETÖ'nün de kökünü kurutacağız"

Terörle mücadelenin hız kaybetmeden devam ettiğini kaydeden Elvan, şöyle konuştu:

"Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de emniyet mensuplarımızla da gurur duyuyoruz. Genelkurmay Başkanımızdan en alttaki erine kadar, emniyet teşkilatımızın en üstündeki kardeşimizden, en altındaki polise, özel kuvvetler erine, memura kadar, teröristlerin üzerine gidiyoruz, inlerine giriyoruz. Allah'ın izniyle bunların kökünü de kurutacağız. Kim destek verirse versin, arkasında olursa olsun bizim için hiç fark etmez. Zaten o teröristlere, terör örgütlerine destek vermeselerdi bugüne kadar ayakta kalabilirler miydi? Kalamazlardı ama o üst akla o küresel destekçilere rağmen biz terörün kökünü kurutacağız. PKK'nın da DEAŞ'ın da FETÖ'nün de kökünü kurutacağız. Bu böyle biline."

Elvan, terörle mücadele edilirken büyüme ve kalkınmayı sağlayan mega projelerin de devam ettiğini, bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Büyük projelerin Mersin ve ilçelerinde de hayata geçirildiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Bu yıl Allah'ın izniyle otoyol projesinde Erdemli'den Limonlu'ya olan kısmın ihalesini yapacağız ve yapımına başlayacağız. Arkasından, Limonlu'dan Taşucu'na olan kısmı tamamlayacağız. 1,5 yıllık süre içerisinde Akdeniz Sahil Yolu'nda tam 9 tünelin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah ağustos ayında, 2 ay içerisinde Melleç viyadüğü ve bir tünelin daha açılışını gerçekleştirip, sizlerin hizmetine sunacağız. Orada gece gündüz 24 saat çalışma sürüyor, sizler için güçlü Türkiye için. Bundan sonraki süreçte de bakanıyla milletvekilleriyle il ve ilçe teşkilatlarıyla hep birlikte, beraber, kararlı ve dayanışma ruhu içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Biz inandığımız takdirde her şeyi yaparız ve başarırız."

Bakan Elvan, kentteki programı kapsamında partisinin Silifke ve Aydıncık ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de sorunlarını dinledi.

Eşi Zeliha Elvan'ın da eşlik ettiği Bakan Elvan, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği de ziyaret ederek, dua etti, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.