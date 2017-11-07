'Biz şu anda devletin içindeki şeytanı çıkardık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Siyasette Yenilenme ve AK Parti'nin Geleceği" başlıklı panele katıldı.

Panelde FETÖ ile mücadelede şeffaflık vurgusu yaptı. Emniyet ve istihbarattaki temizlik operasyonuna dikkat çekti.

Ünal, “Bürokraside MİT'teki temizlik yapılmasaydı bunlar zaten 15 Temmuzda devleti teslim alacaklardı. Çok ağır bir operasyonla devletin içindeki metastaz yapmadan o kanser hücresini çektik aldık. 15 günde bir bomba patlıyordu şuanda neden patlamıyor? Çünkü istihbaratımız doğru şekilde çalışıyor.” dedi.

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere de cevap verdi.

"1930 model 40 model 1950 model araba gitmiyor. Biz 15 yıl boyunca sisteminin gücüyle gitmedik siyasetin gücüyle gittik. Sonra siyasetin gücüyle o gitmeyen arabayı ite ite bir yerlere taşıdık ve 15 yıl boyunca artık sistemin gücüyle gitmeyen iş siyaseti de yordu." şeklinde konuştu.

Sözü CHP'nin dış politikaya yönelik eleştirilerine getiren Ünal, “Diyorlar ki siz Türkiye'nin dış politikasını mahvettiniz peki 9 tane ülkeye çevrede yönetilemez hale ben mi getirdim? Türkiye'nin etrafına adeta bir çember çizen o çemberi ateşe verenleri konuşmak yerine bunu Türkiye üzerinden konuşmak yabancılar buna sleight of mouth diyorlar bir ağız çabukluğu lafazanlık dil çabukluğundan başka bir şey değil.” dedi.

Kaynak: TRT Haber