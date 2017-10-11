Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz şu anda bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Çok büyük bir kültürün üzerinde oturuyoruz. Bunları sadece eski eserler olarak görmeyin. Anadolu'nun deyişleri, türküleri, eski köy evlerinde yapılan sohbetler. Her birisi bugün akademik araştırma konusu olmaya layık olan güzelliklerimizdir" dedi.

Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda yaptırılan kültürevinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin, 4 temel özelliği olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin reformcu olduğunu ve birçok alanda yeniliklere imza attığını ifade eden Kurtulmuş, partisinin demokrat ve özgürlükçü olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin kapsayıcı olduğunu dile getirerek, bu sayede Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her kesimin gönlünü kazandıklarını belirtti.

Siyasi hareketlerinin bir diğer özelliğinin ise yerli ve millilik olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunun için de insanların önce kendi kültürlerini, toplumunu tanıması gerektiğini anlattı.

"Devlet ile milletin kültürünün farklılaştığı dönemler yaşandı"

Milleti, Türkiye'nin eski kültüründen uzaklaştırmak için nelerin yapıldığını herkesin bildiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de devletin kültürüyle milletin kültürünün birbirinden farklılaştığı dönemler yaşandı. Her şehirde şehir kulüpleri vardı. Buranın içerisinde şehri yöneten ve zadeganını oluşturan zümre bir araya gelir ve halktan ayrı, kopuk farklı bir kültürel iklimi yaşarlardı. Kültür deyince aklımıza gelen, cumhuriyet bayramlarında yapılan balolar, belli dönemlerde devlet eliyle yürütülen batı tarzında müziklerin icra edildiği balolar olurdu. Hatta olmuştur ki bu memlekette iki yılı aşkın süre TRT Radyosu'nda Türk Sanat Musikisi'nin çalınması yasaklanmıştır."

Bunların hepsinin Türkiye'de yaşandığını anlatan Kurtulmuş, "O kadar ki Türk Sanat Musikisi'nden uzaklaşmamız lazımdı. Münir Nurettin'den, Safiye Ayla'dan, diğerlerinden uzaklaşmamız lazımdı ki adam olalım. Beethoven'ı dinleyecektik, Bach'ı dineleyecektik, bunları dinlersek çok sağlam kültür sahibi olur, çok medeni insanlar oluruz zannettik. Bu söylediğim tarih 1936'lar, 1938'ler." diye konuştu.

"Türkiye uzun yıllar kültürüne yabancılaştırıldı"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin uzun yıllar kültürüne yabancılaştırıldığını kaydederek, "Ülkede 18 yıl 'Tanrı uludur' diye, ezan adı altında bir şey millete dinletildi. Hat sanatlarının sergilendiği eserler kese kağıdı haline getirildi, vagonlara doldurularak satıldı. Camiler, müzeler metruk bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Tarih ve kültüre ait ne varsa ortaya çıkarılması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz şu anda bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Çok büyük bir kültürün üzerinde oturuyoruz. Bunları sadece eski eserler olarak görmeyin. Sözlü kültürümüz bakımından da son derece zengin bir kültüre sahibiz. Anadolu'nun deyişleri, türküleri, eski köy evlerinde yapılan sohbetler. Her birisi bugün akademik araştırma konusu olmaya layık olan güzelliklerimizdir."

Tarihinden kopuk bir milletin, köksüz bir millet haline geleceğini vurgulayan Kurtulmuş, kültürü olmayan bir milletin de başkalarının kültür istilası altında olmaya mahkum bırakılacağını anlattı.

Bakan Tüfenkci'nin konuşması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Malatya'nın barışın, sevginin ve hoşgörünün kenti olduğunu ifade etti.

Şehrin insan kaynağıyla, beşeri sermayesiyle, okuyan ve araştıran vatandaşlarıyla Türkiye'nin maya kentlerinden birisi olduğunu kaydeden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Malatya'nın gelişimi, değişimi ve dönüşümü esasında Türkiye'nin gelişimi ve dönüşümüyle paralellik arz ediyor. Biz bir yandan kalkınırken, bir yandan sanayileşirken, bir yandan tarımı kalkındırırken, çiftçimizle, esnafımızla birlikte büyürken, geleceğe dair geçmişin izlerini aktarabilmek adına, geçmişten ders alıp geleceğe yön verebilmek adına bugün bir kültür evimizin temelini attık."

Kentin değerlerini yansıtan bir kültürevine ihtiyaç duyulduğunu, bunun da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, Malatya'nın bilgisiyle, birikimiyle dünyaya söyleyecek çok şeyi olduğunu dile getirdi.

Kültürünü korunmayan ülkelerin yıkılmaya mahkum olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bu nedenle külterel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık tarafından kültür evinin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından kültürevini gezen Kurtulmuş, Malatyalı olan merhum sinema sanatçısı Kemal Sunal ile Ahmet Kaya'nın balmumundan yapılan heykellerini inceledi.

Kurtulmuş, Tüfenkci ve Çalık daha sonra Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesini ziyaret etti.