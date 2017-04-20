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'Biz mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocukları kabulünde konuştu.

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Biz mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocukları kabulünde yaptığı konuşmada, "Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız. Dünyadaki tüm donörler arasında bu konuda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci sırada. Ayrıca, gayrisafi milli hasılaya oranla değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye birinci sırada. Çünkü biz dertliyiz. Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, 39. TRT Uluslararası 23 nisan çocuk şenliği
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